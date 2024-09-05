Un ieşean stă de un an după gratii pentru câteva înjurături adresate unui poliţist

* mai are de stat încă şase luni * deţinutul era specializat pe infracţiuni la regimul rutier şi asta a contat foarte mult

Până în vara anului trecut, ieşeanul Ionel C. era cunoscut poliţiştilor drept un recidivist specializat doar pe infracţiuni la regimul rutier. Fusese condamnat, de fiecare dat cu suspendare, pentru conducere fără permis, conducerea unui autoturism neînmatriculat şi conducere sub influenţa alcoolului. Plus nenumărate contravenţii.

Acum, tânărul se află în închisoare, fiind condamnat iniţial la doi ani şi şase luni, cu executare în regim de detenţie, după ce a înjurat şi ameninţat un poliţist aflat în timpul serviciului. Agentul venise la solicitarea surorii lui Ionel, deoarece acesta, după ce băuse zdravăn împreună cu soţul ei, începuse să spargă lucrurile din casă, să facă scandal şi să încerce a-şi bate cumnatul. Dar nu prea mai avea resurfele fizice necesare, a ieşit în stradă şi a continuat recitalul. Aşa l-a găsit agentul Mihai R., care a încercat să-l potolească. Fără spor. Ionel a devenit şi mai irascibil, s-a legat şi de poliţist, spunându-i că o să-i facă felul. Nu i-a păsat de camerele de supraveghere din jur, nici de faptul că, la faţa locului, mai venise un echipaj de poliţie şi unul de ambulanţă.

În cele din urmă, Ionel a fost imobilizat şi dus la secţie, unde i s-a deschis dosar penal pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice şi ultraj. Mihai R. s-a constituit parte civilă în proces, pretinzând daune morale în valoare de 15.000 lei.

În privinţa laturii civile, judecătorii au fost ceva mai înţelegători, are de achitat numai 5.000 lei

După şapte termene de judecată, a venit şi sentinţa. Astfel, pe data de 31 mai a.c., magistrtaţii de la Judecătoria Iaşi l-au condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Evident, au ţinut cont şi de antecedentele sale penale şi de faptul că se afla în stare de recidivă postexecutorie. Doar în privinţa laturii civile, judecătorii au fost ceva mai înţelegători, hotărând că inculpatul trebuie să plătească poliţistului numai 5.000 lei.

Condamnatului i s-a părut mult prea dură sentinţa primită, că n-au fost alte violenţe, decât cele verbale, aşa încât a atacat hotărârea la Curtea de Apel. După ce au studiat în amănunt întregul dosar, magistraţii de aici i-a dat dreptate: „va avea în vedere instanţa de apel şi lipsa unor urmări de durată ale acţiunilor inculpatului asupra persoanei vătămate, împrejurarea favorabilă, reţinută de altfel şi de prima instanţă, a încadrării în muncă a inculpatului, în ciuda trecutului infracţional, precum şi faptul că starea de recidivă postexecutorie a fost atrasă de o condamnare pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, fără legătură cu atitudinea antisocială manifestată prin fapta dedusă judecăţii”.

Ca atare, prin decizia de miercuri, 4 septembrie a.c.,pedeapsa i-a fost redusă cu un an. Unul l-a executat deja, aşa încât mai are de stat după gratii doar şase luni. Claudiu CONSTANTIN