Un instalator din Iași a câștigat 320.000 de euro la Loto 6/49: 'Am mai câștigat o Dacia Solenza'

Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 8 decembrie şi-a ridicat câştigul în valoare de 1,62 milioane de lei (peste 325.000 de euro), informează joi Loteria Română

Câştigătorul are 46 de ani, este instalator la propria firmă și locuiește în comuna Tomeşti, judeţul Iaşi. Visarion-Virgil Cordunianu a fost de acord să-şi dezvăluie identitatea şi a declarat că a mai câştigat la loto, inclusiv un autoturism. „Am câștigat între anii 2003 și 2005 o Dacia Solenza și 80 de milioane, cum erau atunci”, a declarat acesta.

Norocosul jucător a povestit că numerele pe care le-a jucat au fost alese la întâmplare, „pur și simplu am luat varianta, am luat 15 numere și mulțumesc lui Dumnezeu”.

El a transmis și un mesaj jucătorilor la loto: „Să nu vă pierdeţi speranţa, jucaţi în continuare în funcție de banii pe care îi aveți și cu Doamne-ajută o să câștigați".

Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro şi a fost completat cu schema redusă cod 59, în total 112 variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, preţul biletului fiind de 787,50 de lei: