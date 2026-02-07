Galerie Foto20

Un Mercedes clasa G, era prea greu cu numere de Germania, a blocat o stradă din Iași timp de peste o oră. Polițiștii nu au reușit să ridice bolidul, deoarece

Un Mercedes clasa G a blocat, timp de peste o oră, strada Gării din Iași, după ce șoferul a parcat neregulamentar. La fața locului au fost solicitați polițiștii locali pentru a aplica sancțiuni și a ridica mașina. A fost chemată autospeciala de la Servicii Publice, însă polițiștii au avut un șoc: bolidul era prea greu, iar macaraua a reușit să ridice mașina doar pentru 30-40 de centimetri.

În cele din urmă, a fost chemată o altă autospecială de ridicare, care a luat mașina parcată neregulamentar. Șoferul va fi acum amendat și va trebui să plătească taxa de ridicare și transport. Un Mercedes a blocat strada din Iași Totul s-a întâmplat pe data de 6 februarie 2026, de la ora 09:45 până la ora 11:15. Polițiștii au încercat în zadar să îl contacteze pe șofer, care a lăsat un număr în parbriz, însă nu a răspuns apelurilor. Mașina este înmatriculată în Germania, astfel că polițiștii nici nu puteau identifica proprietarul în baza de date. În cele din urmă, s-a dispus , însă macaraua de la Servicii Publice nu a reușit să ridice bolidul de peste două tone. În cele din urmă, mașina a fost ridicată, însă cu o altă autospecială, și transportată la baza Servicii Publice. Șoferul va trebui să plătească acum peste 1.000 de lei amendă și taxa de ridicare.

„Nu este vina noastră aici. Este nevoie de o macara nouă, care să poată ridica și mașinile cu greutatea mai mare. Nu este corect dacă ai o astfel de mașină să scapi de sancțiuni și ridicare, iar alți șoferi să aibă de suferit. Sperăm că primăria va reuși să achiziționeze această macara cât mai repede. Șoferul avea numărul de telefon în geam, însă nu răspundea apelurilor, deși suna. Numărul de înmatriculare era din Germania. Astfel, nu puteam să identificăm proprietarul în baza de date pentru a aplica amendă, dar nici nu puteam lăsa autoturismul așa, deoarece au fost reclamații. În cele din urmă, am reușit să ridicăm mașina cu altă autospecială”, a precizat Marius Gheorghieș, polițist local din Iași.

Zeci de sesizări, zilnic

Polițiștii locali primesc zeci de sesizări zilnic de la cetățeni privind mașinile parcate neregulamentar. În momentul de față, există două la Servicii Publice SA, însă nu sunt suficiente, având în vedere numărul uriaș de autoturisme parcate pe trotuare, treceri de pietoni, spații verzi etc. Conducerea societății a anunțat că, în următoarele luni, va fi achiziționată o autospecială suplimentară de ridicat pentru a crește eficiența.

„Numărul sesizărilor primite este destul de mare în fiecare zi. Desigur că nu ridicăm toate mașinile. În unele cazuri, doar aplicăm sancțiune sau luăm legătura cu șoferul, care vine imediat la fața locului. Totuși, este clar că tendința este că orașul se va aglomera tot mai mult și tot vor apărea mașini. Astfel, problema cu parcările neregulamentare nu va dispărea niciodată în acest ritm”, a mai precizat polițistul local.

După ce a blocat strada din Iași, Mercedesul clasa G a fost, în cele din urmă, ridicat. Însă, polițiștii au fost puși în dificultate în această situație