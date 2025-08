Un milion de euro pentru supervizarea modernizării Depoului Dacia

Asocierea Daio Total Construct – Medos Construct & Consulting – 3TI Progetti a primit ordinul de începere pentru serviciile de supervizare a lucrărilor de modernizare a Depoului Dacia din Iași, un proiect de infrastructură esențial pentru viitorul transportului public local.

Contractul de consultanță, atribuit în urma unei licitații internaționale organizate pe platforma BERD, are o valoare estimată de circa 1 milion de euro. Din iunie 2025, lucrările de construcții sunt deja în plină desfășurare, sub coordonarea asocierii Conest SA (Iași) – Mari Vila Com (București), în calitate de antreprenor general.

Investiție majoră pentru un sistem de transport public sustenabil

Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție este de aproximativ 300 de milioane de lei (60 de milioane de euro, TVA inclus), cu un termen de finalizare de doi ani. Noul depou este considerat de Primăria Municipiului Iași drept o investiție cheie pentru operarea celor 119 mijloace de transport electrice – tramvaie și autobuze – achiziționate în ultimii ani cu fonduri europene.

Proiectul se va desfășura pe un teren de 56.000 mp, din care aproape 40.000 mp vor fi alocați strict depoului. Acesta va cuprinde hale de reparații pentru tramvaie și autobuze, birouri administrative, spații tehnice, sală de mese pentru angajați, precum și alte facilități necesare unei operări moderne și eficiente.

Primul depou din Europa de Est independent energetic

Una dintre caracteristicile definitorii ale noului depou este independența energetică. Acesta va deveni primul depou din România și Europa de Est proiectat cu această capacitate, prin instalarea unor panouri fotovoltaice cu o putere cumulată de 900 kW, utilizarea unei pompe de căldură de 120 kW.

Proiectul nu se limitează doar la infrastructura depoului. Sunt incluse și lucrări de modernizare a podului peste pârâul Rediu, a străzii Strămoșilor și a Rondului Dacia, precum și amenajarea unei stații intermodale, care va permite transferul facil între diverse forme de transport public.

Depoul va beneficia de soluții avansate de digitalizare, ce vor permite monitorizarea în timp real a vehiculelor, întreținerea predictivă, și o operare inteligentă, aliniată standardelor europene de mobilitate urbană durabilă.