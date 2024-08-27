Un milion de lei pentru organizarea „Sărbătorilor Iașului”

* pe lângă evenimentele cu caracter religios dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, programul include spectacole de muzică în cartiere, „Parc de Distracții” la Ștrandul Municipal, un concert urmat de spectacol de drone pe cerul Iașului, în Piața Palatului Culturii, „Ceaiul pelerinilor”, „Masa pelerinilor”, „Seara Valorilor”

În ședința de vineri, 30 august, consilierii locali urmează să aprobe programul „Sărbătorilor Iașului”, manifestare tradițională aflată în acest an la cea de-a XXXIII-a ediție. Potrivit proiectului de hotărâre, în acest an, bugetul alocat manifestării va fi în sumă de 1 milion de lei, fondurile fiind suportate în integralitate de la bugetul local.

Printre evenimentele programate în acest an se numără, pe cele cu caracter religios dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Iaşilor şi a Întregii Moldove, în sumă de 150.000 de lei, mai multe evenimente cu caracter laic. Printre acestea, „Sărbătoarea Vinului”, pe esplanada de la Hala Centrală (10.000 de lei), „Târgul de Toamnă”, organizat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, „Târgul de artizanat și hand-made”, de asemenea pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, „Târgul de blănuri”, de pe esplanada Costache Negri și esplanada Halei Centrale și „Parcul de Distracții”, de la Ștrandul Municipal.

În plus, programul include spectacole de muzică în cartiere, pentru care se va aloca suma de 30.000 de lei, și concertul urmat de spectacolul de drone pe cerul Iașului programat pe 15 octombrie în Piața Palatului Culturii (500.000 de lei). La acestea se adaugă “Ceaiul pelerinilor” (10.000 de lei), „Masa pelerinilor” și „Seara Valorilor” (50.000 de lei), unde vor fi premiate cele mai reprezentative personalități ale Iașului.

În program mai sunt incluse și o serie de evenimente științifice și culturale, printre care „Forumul Orașelor Înfrățite”, pentru organizarea căruia este propusă alocarea sumei de 170.000 de lei, și Conferința „Securitatea națională – instituții, valori și politici de apărare”, organizată de Primăria Municipiului Iași, pentru care urmează să fie alocată suma de 30.000 de lei. Edi MACRI