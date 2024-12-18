Un nou an plin de emoții la Opera Națională Română din Iași

Opera Națională Română din Iași deschide anul 2025 cu un program strălucitor, menit să încânte publicul și să aducă magia artei lirice mai aproape de sufletele tuturor. Ianuarie devine, astfel, o lună dedicată frumuseții, culturii și emoției, oferind spectacole remarcabile, cu interpreți de excepție și regii impresionante.

Pe 9 ianuarie, publicul este așteptat la „Bărbierul din Sevilla”. de Gioachino Rossini

Un clasic al operei comice, această capodoperă îl va aduce pe Figaro, simpaticul bărbier, în fața publicului ieșean. Cu umor subtil și arii memorabile, spectacolul promite o seară de neuitat în Sala Mare a Operei. Energia vibrantă a orchestrei și talentul soliștilor vor face ca această reprezentație să rămână în inimile spectatorilor.

Pe 15 ianuarie va avea loc un concert de Ziua Culturii Naționale. Palatul Culturii din Iași va găzdui un concert special dedicat celebrării geniului cultural românesc. Sub bagheta unui dirijor de renume, acest eveniment va aduce pe scenă fragmente muzicale care definesc identitatea noastră artistică. Un omagiu adus poeților, compozitorilor și artiștilor care au construit patrimoniul nostru cultural.

Zilele de 22 și 23 ianuarie sunt rezervate „Spărgătorului de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski

Magia baletului se va revărsa în Sala Mare prin acest spectacol de poveste. Cu decoruri spectaculoase, costume fascinante și pași grațioși, „Spărgătorul de nuci” va reînvie spiritul copilăriei și al viselor. Este un eveniment ideal pentru întreaga familie, aducând bucurie și nostalgie.

Pe 29 și 30 ianuarie, „Carmen” de Georges Bizet va stârni din nou ropote de aplauze.

Pasiunea și drama vor fi ingredientele principale ale acestui final de lună. „Carmen”, cu faimoasele sale arii precum „Habanera” și „Toreador”, va oferi publicului momente intense, în care iubirea și destinul se împletesc într-un spectacol captivant. Sala Mare a Operei va deveni scena unei povești care transcende timpul.

Entuziaștii artei lirice își pot rezerva locurile pentru aceste spectacole începând de astăzi, la ora 12:00, exclusiv pe site-ul oficial al Operei Naționale Române din Iași, operaiasi.ro. Datorită popularității programului, este recomandat ca cei interesați să își asigure biletele cât mai curând.

Opera Națională Română din Iași continuă să fie un etalon al culturii în România, aducând pe scenă opere și balete de referință. Cu un început de an atât de promițător, iubitorii de artă lirică și balet pot aștepta cu nerăbdare să fie purtați într-o călătorie a sunetelor, mișcării și pasiunii. Fiecare reprezentație va fi o sărbătoare a talentului și creativității.

Maura ANGHEL