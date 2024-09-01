Un nou ansamblu comercial va răsări în centrul Iașului

Consilierii locali au votat în unanimitate, în ședința de vineri, proiectul imobiliar Palas Rezidențial („Palas 3”), care va face legătura între strada Sfântul Andrei, Palatul Culturii și Splai Bahlui Mal Stâng.

Construcția, ridicată în apropierea „Palas Campus”, se va întinde pe o suprafață de 1,7 ha, imobilele care o compun urmând să aibă un nivel de înălțime de 4,6 și 9 etaje. Proiectul a fost întocmit de o echipă internațională de arhitecți, întreaga documentația numărând peste 2.100 de pagini.

Ansamblul „Palas 3” va dispune de birouri, locuințe colective și spații comerciale precum și de alte numeroase facilități atât pentru agenții economici cât și pentru populație, urmâd să devină un important punct de atracție pe harta Iașului. „Viziunea noastră este de a crea un spațiu care să îmbine comunitățile și să dizolve barierele sociale. Palas Rezidențial va fi o dezvoltare rezidențială unică, deschisă către împrejurimi, care va permite circulația fluidă a persoanelor dinspre strada Sfântul Andrei către Piața Palatului Culturii”, se arată în expunerea de motive care a însoțit proiectul de hotărâre.

Aprobarea investiției a fost salutată și de primarul Mihai Chirica, care s-a arătat deosebit de încântat de proiectul propus de către investitor. „Este, de fapt, un proiect de regenerare urbană. Potrivit proiectului, în zona respectivă va apărea un complex care va face obiectul unui concurs de soluții la care au participat cei mai buni arhitecți din lune și care va da o nouă strălucire orașului pe flancul vestic. Să sperăm că investitorul nu se va opri aici. Este o realizare, un plus de atractivitate pentru oraș, și cred că și de spor economic pentru cei care se vor implica acolo”, a declarat primarul Mihai Chirica, după aprobarea de către consilieri a proiectului de hotărâre. Edi MACRI