Un nou lot din Autostrada Unirii A8, scos la licitație

* licitația pentru Lotul Sărăţeni-Joseni al A8 (secţiunea montană a Autostrăzii Unirii) se va încheia pe 16 decembrie * acesta are 32,4 km, o valoare estimată de 6,1 miliarde lei (fără TVA) şi va trebui construit în 54 de luni (14 luni pentru etapa de proiectare şi 40 de luni pentru execuţia lucrărilor)

Ofertele pentru contractul necesar construcţiei Lotului Sărăţeni-Joseni al A8 (secţiunea montană a Autostrăzii Unirii) se pot depune până pe 16 decembrie, a anunţat marţi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Contractul lansat de CNIR în licitaţie are o valoare estimată de 6,1 miliarde lei (fără TVA) şi o durată de 54 de luni (14 luni pentru etapa de proiectare şi 40 de luni pentru execuţia lucrărilor). Pe cei 32,4 kilometri ai Lotului 1C se vor construi inclusiv: 39 de poduri şi pasaje; 3 tuneluri unidirecţionale; 4 polate; 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor (ecoducte); 2 parcări de scurtă durată (cu 12 spaţii de încărcare pentru maşini electrice)”, a scris ministrul pe pagina sa de socializare.

Lungimea pasajelor şi a tunelurilor este de aproximativ 16 kilometri şi reprezintă 50% din lungimea totală a acestui lot de autostradă. Cel mai lung pasaj va avea 1.736 metri, iar cel mai înalt viaduct va avea 45 de metri.

Potrivit şefului de la Transporturi, pe Lotul Sărăţeni-Joseni vor fi asigurate descărcări provizorii pentru ca acesta să poată funcţiona independent, până la finalizarea loturilor vecine.

Construcţia este finanţată prin Programul Transport 2021-2027.

Secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig de pe Autostrada Unirii (A8) are o lungime de 116 kilometri şi include patru loturi: Lotul 1C (Sărăţeni-Joseni) - 32,4 km, Lotul 1D (Joseni-Ditrău) - 14,4 km; Lotul 2A (Ditrău-Grinţieş) - 37,9 km; Lotul 2B (Grinţieş-Pipirig): 31,5 km.

Pentru Lotul 1D (Joseni-Ditrău), data limită stabilită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie iar pentru Lotul 2A (Ditrău-Grinţieş) se aşteaptă validarea documentaţiei. „Până la sfârşitul săptămânii, CNIR va transmite spre validare la ANAP documentaţia pentru Lotul 2 B (Grinţieş-Pipirig), ultimul lot al secţiunii Sărăţeni-Pipirig”, a precizat Sorin Grindeanu. Radu MARIN