Un șofer din Iași și-a lăsat mașina pornită 7 minute. Câteva clipe mai târziu, autoturismul era furat și implicat într-un accident

O neatenție de câteva minute s-a transformat într-o pagubă serioasă pentru un șofer din Iași. Bărbatul a lăsat mașina cu motorul pornit în fața locuinței, iar în mai puțin de zece minute autoturismul dispăruse. La scurt timp, avea să afle că fusese deja implicat într-un accident.

Potrivit informațiilor furnizate de Secția 3 Poliție Iași, incidentul s-a petrecut luni dimineața, în jurul orei 05:58. Un bărbat în vârstă de 40 de ani a sunat la 112 pentru a anunța că mașina sa fusese furată de pe o stradă din oraș.

Mașină furată în doar 7 minute

Conform relatărilor, la ora 05:50 acesta a lăsat autoturismul pornit în fața imobilului, cel mai probabil pentru a se încălzi în interior și a plecat pentru câteva minute. Când s-a întors, la ora 05:57, mașina nu mai era în locul unde o lăsase.

Hoții au profitat de situație și au acționat rapid. Faptul că motorul era deja pornit le-a ușurat considerabil „misiunea”, nefiind nevoie să forțeze încuietori sau să pornească vehiculul.

Autoturismul nu a ajuns însă prea departe. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că mașina fusese implicată într-un accident rutier pe drumul european DE 583, între Podu Iloaiei și Lețcani. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Cazul este în continuare în atenția polițiștilor, care încearcă să identifice persoana sau persoanele responsabile de furt și de accidentul produs ulterior.