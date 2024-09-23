Un poliţist de Frontieră şi-a ruinat cariera pentru 1.570 euro

* anchetatorii au dovedit opt acte materiale de luare de mită, sume mici, între 70 şi 300 euro * după un filaj de câteva luni, în care au fost folosiţi şi agenţi sub acoperire, ofiţerul a fost prins în flagrant * a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, a primit o pedeapsă cu suspendare, dar a rămas fără serviciu

Până la sfârşitul anului trecut, viitorul lui Gabriel B. părea zugrăvit în roz. Era angajat ca agent principal la Poliţia de Frontieră, având atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor care îşi desfăşura activitatea în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Lucra în ture de 12 cu 24, 12 cu 48, transportul asigurat cu microbuzul instituţiei, salariu foarte bun, nu mai avea mulţi ani până la pensie.

Din păcate pentru el, lăcomia i-a ruinat cariera. Pentru că, începând cu luna august a anului trecut, Gabriel a început să ia şpagă de la traficanţii români sau basarabeni ce treceau prin punctul de frontieră de la Sculeni. Nu percepea sumea mari, o dată s-a mulţumit cu 70 euro, de câteva ori însă a băgat în buzunar câte 300 euro. În total, 1.750 euro. Ofiţerul a intrat foarte repede în atenţia procurorilor DNA, care au trimis agenţi sub acoperire. Aşa s-au dovedit opt acte materiale în nici patru luni de zile, s-a realizat apoi flagrantul, Gabriel fiind trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. Rechizitoriul a ajuns imediat pe rolul Tribunalului Iaşi, poliţistul de frontieră fiind judecat în stare de arest la domiciliu.

Pe cale de consecinţă, inculpatul a fost suspendat din funcţie până la pronunţarea sentinţei. Care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. Urmare a semnării acordului de recunoaştere a vinovăţiei, Gabriel a fost condamnat la trei ani, dar cu suspendarea executării pedepsei. Conform legii, are la dispoziţie zece zile pentru a face apel, dar e greu de crezut că va încerca aşa ceva. Şansele de câştig sunt practic zero, deoarece a semnat acordul. Aşa că îşi pierde şi serviciu. Claudiu CONSTANTIN