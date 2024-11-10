A fost înființată prima federație patronală națională a farmaciștilor
Un preot din Suceava va fi caterisit după ce a trecut pe numele său biserica la care este paroh

Un preot ortodox din Suceava a trecut pe numele lui atât biserica Sfânta Treime din centrul orașului, în care slujește, dar și terenul pe care este construit lăcașul de cult

Preotul și-a explicat decizia, a precizat că de mai multe ori reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei i-au cerut să treacă terenul și biserica în proprietatea parohiei. Asta în condițiile în care terenul a aparținut tatălui său, iar biserica a fost construită din fonduri proprii, tot de către tatăl său.

După ce a trecut lăcașul de cult și terenul pe numele său, preotul a trecut la Mitropolia din Muntenegru, s-a autoexclus din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar vineri, după liturghie, și-a anunțat credincioșii despre această decizie.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei au anunțat că preotul va fi caterisit.

