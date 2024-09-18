Un preot dintr-un sat ieșean caută bani pentru a putea hrăni 200 de copii!

* costul unei mese calde este de 15 lei, iar pentru a continua acest ajutor esențial, Centrul Social „Sfinții Adrian și Natalia” al Parohiei are nevoie de aproximativ 90.000 lei pe an * Centrul oferă nu doar meditații și mese calde, ci și consiliere, donații de îmbrăcăminte, rechizite și alimente, ateliere de dezvoltare personală și socială, tabere și alte activități care îi ajută pe copii să crească într-un mediu sigur

În inima satului Crucea, județul Iași, viața pulsează cu o forță de neimaginat, deși sărăcia încearcă să umbrească viitorul locuitorilor săi. Aici, peste 1.000 de copii aduc lumină și energie în fiecare colț al comunității, dar în spatele zâmbetelor lor se ascunde o realitate copleșitoare. Sărăcia, lipsa studiilor și prejudecățile sunt doar câteva dintre provocările cu care acești copii și familiile lor se confruntă zi de zi.

Cu toate acestea, în mijlocul acestor greutăți, Centrul Social „Sfinții Adrian și Natalia” oferă o rază de speranță. Sub îndrumarea părintelui Adrian Tarniță, centrul este locul unde copiii primesc mai mult decât o masă caldă și educație. Ei primesc șansa de a visa la un viitor mai bun, de a-și redescoperi curajul și de a se elibera de povara sărăciei. „Copiii din comunitatea noastră sunt adevărate comori. Au o sinceritate dezarmantă și o energie care ar putea muta munții, dar fără îndrumare, această energie riscă să se piardă. Acești copii au trecut prin multe greutăți, însă au o tărie și o rezistență extraordinară. Cu sprijinul potrivit, pot realiza lucruri mari”, spune părintele Adrian

Centrul oferă nu doar meditații și mese calde, ci și consiliere, donații de îmbrăcăminte, rechizite și alimente, ateliere de dezvoltare personală și socială, tabere și alte activități care îi ajută pe copii să crească într-un mediu sigur, plin de căldură și sprijin. De două ori pe săptămână, între 60 și 150 de copii se adună la cantina socială pentru a primi o masă caldă, un gest mic care înseamnă enorm pentru acești tineri.

Costul unei mese calde este de 15 lei, iar pentru a continua acest ajutor esențial, Parohia din Crucea are nevoie de aproximativ 90.000 lei pe an. Comunitatea este invitată să contribuie prin donații pe platforma fiideajutor.ro, orice gest de bunătate având puterea de a schimba viețile copiilor din sat.

„Fiecare copil merită să fie văzut, sprijinit și încurajat să își urmeze visurile, pentru că, în fond, ei sunt cei care vor modela viitorul nostru”, adaugă părintele Adrian. Astfel, cu fiecare donație, cu fiecare masă caldă oferită, comunitatea din Crucea se apropie tot mai mult de un viitor mai luminos.

Astăzi, mai mult ca niciodată, acești copii au nevoie de sprijinul nostru. Orice gest de bunătate, orice donație poate transforma un vis în realitate și poate oferi o șansă unui copil de a-și depăși condiția, de a visa mai mult și mai departe. Maura ANGHEL