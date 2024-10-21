Un sătean a sărit să-și bată vecina pentru că aceasta nu i-a acceptat cererea de prietenie

* de-acum, vreme de trei luni, el trebuie să sară gardul din spate, ca să poată intra în casă

Denisa a împlinit 18 ani în această vară, e o tânără cuminte, chiar destul de retrasă. Vecinul ei, Marian, are 27 de ani şi băutura drept principal hobby. Motiv pentru care fata l-a evitat sistematic, îi răspundea la salut şi cam atât. Nici el nu insista în conversaţii, nu exista motiv de ceartă.

Până în vară, când Marian i-a trimis Denisei o cerere de prietenie pe Facebook. Vecina nu i-a dat acceptul, fapt ce l-a înfuriat teribil pe bărbat. Când s-au întâlnit, la în faţa magazinului din sat, Marian a luat-o la palme. Fata a scăpat cu fuga, a ajuns acasă şi a sunat la poliţie, reclamând agresiunea. Nu s-a ajuns la proces, procurorul de caz dispunând clasarea dosarului. Din lipsă de probe.

Acest lucru a încurajat comportamentul violent al lui Marian, un nou episod de acest gen derulându-se pe 14 octombrie. În faţa porţii, Denisa stătea de vorbă cu o prietenă, vecinul se întorcea de la cârciumă la fel de beat ca de obicei. A văzut-o şi s-a dus spre ea, fata i-a trântit poarta în nas şi a început să strige după ajutor. Maică-sa, aflată în casă, a sunat imediat la 112, poliţiştii au venit, au constatat şi au emis ordinul de protecţie provizoriu. Care a fost confirmat de către judecători câteva zile mai târziu. Vreme de trei luni, Marian nu are voie să se apropie la mai mult de 50 metri de Denisa, cu excepţia situaţiilor în care el se află în propria curte. În caz că e pe drum şi vrea să intre în casă, el trebuie să sară gardul din spate. Că poarta se află în perimetrul de siguranţă al fetei, cel în care Marian are accesul interzis. Claudiu CONSTANTIN