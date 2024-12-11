Un sfert de secol de pușcărie pentru ieșeanul care şi-a ucis tatăl

Nicolae Asăvoaei (47 de ani) din Ipatele nu a fost niciodată prea întreg la cap, altfel n-ar fi încercat să-şi violeze fiica. Cât a stat în libertate, singurul tratament pe care l-a urmat a fost cel bahic. Din cauza acestui nărav a şi ajuns să comită o asemenea grozăvie, care l-a trimis după gratii pentru patru ani. Totodată, a fost decăzut definitiv din drepturile părinteşti.

În perioada cât a stat încarcerat, i-a murit şi soţia. Sănătatea sa mintală s-a şubrezit şi mai mult. În 2021, Asăvoaei a fost liberat la termen, era văduv, rămăsese fără fiică, s-a întors acasă, locuind singur, fără să încerce a-şi reface viaţa. Poate şi pentru că avea o datorie morală faţă de părinţii săi, bătrâni şi bolnavi, care îşi aveau casa în aceeaşi curte cu a lui.

Încet-încet, a început să presteze ca asistent social, dar nu şi-a bătut capul să obţină în mod oficial acest statut, care i-ar fi adus bani serioşi. Având doar zece clase şi nicio calificare, bărbatul nici nu prea cum să-şi găsească ceva de lucru, poate doar ca om bun la toate în construcţii. Dar nu-şi permitea să-i lase pe părinţi singuri, aşa încât s-a apucat de lucrat cu ziua pe la oamenii din sat-.

Prea multă grijă, prea mult stress, depresia a devenit cronică. Nu s-a dus la spital, a aplicat medicaţia pe care o ştia din copilărie: beţivăneala zilnică.

Tatăl suferea de demenţă în ultimul stadiu, iar mama era surdă

Cum menţionam, bătrânii şi bolnavii săi părinţi erau ţintuiţi la pat. Tatăl suferea de demenţă în ultimul stadiu, iar mama era surdă. Nu se puteau hrăni singuri, nu erau în stare nici de cele mai mici sarcini gospodăreşti. Aşa că, în anotimpurile cu vreme rece, Asăvoaie se trezea cu noaptea în cap, le făcea focul, le schimba pampersii, apoi îi hrănea cu linguriţa. Şi abia după, pleca să lucreze prin sat. La întoarcere, relua ritualul îngrijirii părinţilor, singura lui distracţie fiind paharul.

Frustrările s-au tot adunat, şi a început să devină tot mai violent, când ajungea în stare de ebrietate. Îşi vărsa tot năduful asupra bătrânilor, că n-avea pe cine altcineva. Cel mai tare o enerva maică-sa care era surdă, trebuind să urle la ea, că să se facă înţeles, cât decât.

Episoadele de violenţă în care-şi lua la căpăcit părinţii i-au revoltat pe vecini, care au sunat la poliţie, sesizând teroarea instaurată în casa familiei. Astfel, pe parcursul anilor 2022 şi 2023, Asăvoaei s-a ales cu trei ordine de protecţie, chestie care l-a înverşunat şi mai mult împotriva celor care-i dăduseră viaţă.

Şi a venit ziua de 13 (cu cu ghinion dovedit în cazul lui). 13 ianuarie a.c. Ca de obicei, s-a trezit pe la ora 5.00, a mers în locuinţa bătrânilor pentru a le face focul şi a le schimba pampersii, după care a revenit acasă. Era frig, începuse să ningă, n-avea de lucru decât cu berea şi cu vodca.

În jurul orei 15.00, s-a dus iară la părinţi, de data asta pentru a-i hrăni. El era beat, vorbea împleticit, vedea dublu, nu nimerea să ducă linguriţa la gurile lor. S-a enervat teribil şi s-a descărcat la modul sălbatic. Şi-a stâlcit în bătaie tatăl, lovindu-l în mod repetat cu pumnii şi picioarele, mai mult în zona capului şi a pieptului. A plecat apoi la barul din sat.

Chiar criminalul a fost cel care a sunat la 112

Acolo, s-a făcut flenduri. „Eram într-o stare de nedescris!”, avea el să declare, mai târziu, în faţa anchetatorilor. A susţinut că-şi aminteşte doar frânturi din cele întâmplate, singura mai clară fiind momentul când s-a întors acasă şi şi-a găsit tatăl căzut din pat, plin de sânge, cu lovituri vizibile. L-a luat în braţe, l-a spălat, l-a aşezat pe pat, apoi a sunat la 112. Prea târziu, la venirea ambulanţei, bătrânul era deja mort. A fost chemată poliţia, Asăvoaei s-a trezit încătuşat şi expediat în arestul preventiv, fiind inculpat pentru omor asupra unui membru de familie. Speţa s-a judecat la Tribunalul Iaşi, sentinţa fiind pronunţată marţi, 10 decembrie. Cea mai dură din acest an, a magistraţilor de aici. 25 de ani de închisoare. Marcel FLUERARU