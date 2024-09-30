Un sugar a împiedicat violul asupra mamei sale

* plânsetele lui şi ale surorii l-au înduplecat pe intrusul în locuinţa lor * individul şi-a cerut scuze şi a plecat * n-a scăpat de judecată, fiind condamnat pentru „violare de domiciliu” şi „tentativă de viol”

Ieşit din penitenciar abia de trei zile, unde ispăşise o condamnare de trei ani şi zece luni pentru tentativă de omor, Florin I. (25 de ani) din Miroslava n-a putut sta deoparte de conflictul cu legea penală. I se pusese pata pe o consăteancă în vârstă de 18 ani, nu l-a interesat că femeia, C.M., e măritată şi are doi copii mici. Ştia că soţul ei e plecat la muncă în Germania şi s-a gândit să profite de absenţa acestuia. A ticluit un plan care, teoretic, ar fi trebuit să fie eficient.

Astfel, la miezul nopţii de 22 spre 23 martie a.c., Florin a sărit gardul împrejmuitor al gospodăriei femeii apoi a întrerupt alimentarea casei cu curent electric. În acest timp, C.M., care tocmai încheiase apelul telefonic cu soţul ei, îşi legăna copiii. Văzând că a rămas fără curent, s-a uitat pe geam, gândindu-se că e o pană de curent în zonă. Nu era, iluminatul stradal funcţiona fără reproş. Nu era foarte convinsă că problema e doar la locuinţa ei, aşa că a descuiat uşa de la intrare şi a ieşit în grădină, curioasă să afle dacă nu cumva mai există vecini care au aceeaşi problemă. N-a apucat să se dumirească.

Florin i-a ieşit în cale, a izbit-o la pământ, i-a pus cuţitul la gât şi i-a spus să nu ţipe, că n-o bate, vrea doar să facă sex cu ea. C.M. n-a acceptat, a cerut să fie lăsată în pace şi i-a promis bărbatului că îi dă nişte bani. El a zis că n-are nevoie, că stă bine financiar, dar, după atâta puşcărie, are şi el chef de-o femeie.

La un moment dat, în toiul parlamentărilor, C.M. a reuşit să se desprindă de lângă el, a fugit în casă şi s-a refugiat în patul unde dormeau copiii. Speriaţi, aceştia s-au pus pe plâns. Băieţelul era cel mai vocal, nu putea fi potolit. Lacrimile l-au înduplecat pe Florin, care a bătut în retragere, şi-a cerut scuze şi a plecat. Nu înainte de a o avertiza pe femeie că nu care cumva să meargă la poliţie, că îi taie gâtul. Înainte de a ieşi pe poartă, a repornit alimentarea casei cu curent electric.

D.M. i-a ascultat sfatul, nu l-a reclamat imediat, dar a povestit cumnatei sale ceea ce păţise. Aceasta a fost cea care a sunat la 112, solicitând venirea unui echipaj de poliţie. Agenţii au venit, au început investigaţiile, au găsit urmele lăsate de încălţările bărbatului şi au luat mai multe declaraţii victimei, deschizând fostului puşcăriaş un nou dosar penal. Acum, pentru „violare de domiciliu” şi „tentativă de viol”. Rechizitoriul a ajuns foarte repede în instanţă, pe 14 mai, sentinţa venind vinerea trecută, după doar două termene de judecată.

Având în vedere antecedentele sale penale şi rapiditatea cu care încălcase legea, magistraţii l-au condamnat la o pedeapsă de cinci ani, opt luni şi 25 zile de închisoare. Evident, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN