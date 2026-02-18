Galerie Foto11

Un tânăr de 19 ani din Iași a stârnit nemulțumiri în rândul vatmanilor de la CTP Iași după ce a blocat mai multe tramvaie în rondul din Copou. Acesta a venit cu mașina sa BMW și a parcat-o lângă linia de tramvai. Ulterior, a mers împreună cu iubita sa la o cafea, timp în care vatmanii au anunțat polițiștii locali. Oamenii legii au intervenit și l-au identificat pe șoferul autoturismului, care a fost amendat cu peste 400 de lei.

Vatmanii de la CTP Iași se confruntă, constant, cu probleme în rondul din Copou din cauza mașinilor parcate neregulamentar lângă liniile de tramvai. Tânărul din Iași a blocat tramvaiele din Copou Totul s-a întâmplat pe data de 16 februarie 2025, în jurul orei 15:30, în Rond Agronomie. Vatmanii care veneau dinspre stadion nu au reușit să înainteze spre rond. În momentul respectiv, șoferul nu era la autoturism, astfel că angajații de la CTP au anunțat polițiștii. După câteva minute de așteptare, , împreună cu iubita sa, după ce a cumpărat o cafea. Acesta era foarte amuzat de situație, mai ales când a observat că este fotografiat. „Pe data de 16 februarie 2026, am fost anunțați prin dispecerat să intervenim la Rondul Agronomie, după ce angajații de la CTP Iași au făcut reclamații, deoarece un autoturism blochează linia de tramvai. Eram în apropiere. Astfel, în câteva minute, am ajuns la fața locului. Reclamația s-a confirmat. Era o mașină parcată lângă linia de tramvai, iar șoferul era la fața locului. Tocmai atunci a ajuns și el. Era împreună cu o domnișoară. I-am transmis să mute mașina, după care am procedat la legitimarea sa. Băiatul a recunoscut faptul că a greșit și și-a cerut scuze pentru problemele create”, a declarat Dorin Roman, polițist local din Iași. Șoferul a fost amendat

Pentru că și-a recunoscut fapta și a venit rapid la fața locului, băiatul de 19 ani s-a ales cu o amendă de peste 400 de lei și 2 puncte penalizare. Polițiștii locali au precizat că se confruntă des cu astfel de probleme în zona . De obicei, mașinile aparțin studenților care merg la facultățile din zonă. De altfel, în ultimele luni au fost mai multe astfel de situații reclamate, în care tramvaiele au fost blocate chiar și peste 30 de minute.

„Tânărul respectiv a fost sancționat cu 2 puncte amendă și 2 puncte penalizare, conform OUG 195 din 2002. În cele din urmă, a înțeles că nu a procedat corect și sperăm că nu se va mai repeta. Tot atunci am identificat că mai era o mașină parcată în apropierea liniei și am intervenit. De obicei, sunt probleme aproape zilnic în Rondul Agronomie. De cele mai multe ori, studenții care merg la facultățile din zonă parchează neregulamentar în rond, iar angajații de la CTP ne trimit nouă solicitări. Poate șoferii vor ține cont de aceste aspecte și vor acorda mai multă atenție la aceste detalii”, a mai transmis polițistul local Dorin Roman.

Tânărul din Iași a blocat tramvaiele din Copou pentru 10 minute, însă tot s-a ales cu o amendă din partea polițiștilor locali.