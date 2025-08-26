Un tânăr din Neamț a furat zeci de mii de lire dintr-o casă. A fost arestat la Bacău

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din localitatea nemţeană Războieni a fost arestat preventiv după ce a furat câteva zeci de mii de lire sterline din locuinţa unui bărbat din municipiul Bacău, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Furtul a fost reclamat de persoana păgubită, iar, în urma anchetei, poliţiştii au descins la locuinţa suspectului.

"În urma percheziţiei, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, telefoane mobile şi sume de bani. Tânărul a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Bacău, unde, după administrarea probatoriului, a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arest", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agentul şef adjunct Gabriel Dumitrache.

Ulterior, suspectul fost prezentat instanţei de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de furt calificat.

Alexandru Ionescu stiripesurse.ro