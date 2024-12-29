Un tânăr din Suceava a rămas fără permis timp de un an deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor

Un tânăr din județul Suceava a rămas fără permisul de conducere timp de un an deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor. De asemenea, el a primit o amendă în valoare de 8.580 de lei. Tânărul a fost prins la capătul unei urmăriri

Poliția anunță că „un șofer de 20 de ani din comuna Volovăț, jud. Suceava fost sancționat cu amenzi în valoare de 8.580 lei pentru încălcarea legislației rutiere, polițiștii dispunând și măsura reținerii permisului de conducere și suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 360 de zile. Incidentul a avut loc noaptea, în a treia zi de Crăciun. El a fost văzut de polițiști în timp ce circula în Rădăuți.

Șoferul a ignorat semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor, „sporind viteza de deplsare și adoptând o manieră agresivă de conducere”.

„Polițiștii aflați în urmărire au somat acustic șoferul să oprească, însă acesta a refuzat, sporind în mod constant viteza de deplasare și încercând să beneficieze de avantajul motorizării vehiculului condus. Polițiștii au evaluat în mod obiectiv situația și nu au utilizat armamentul din dotare, întrucât din cauza vizibilității reduse nu se putea stabili existența în habitaclu a unor alte persoane, eventual posibili minori. De asemenea, viteza excesivă cu care rula șoferul urmărit putea genera un risc rutier sporit atât pentru șofer cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Vehiculul a rămas în atenție, fiind transmis tuturor echipajelor din teren”, au transmis polițiștii.

Ulterior, o patrulă din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți a observat „circulând în sensul giratoriu din intersecția străzilor Calea Bucovinei cu DN CRD, având direcția de deplasare către comuna Volovăț autoturismul indicat”.

„Profitând de topografia zonei, s-a procedat la oprirea autotursimului fără incidente, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție. La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Volovăț, județul Suceava. În urma legitimării acestuia șoferul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a fost testat cu aparatrul etilometru și cu aparatul pentru detectarea substanțelor interzise, rezultatele fiind negative”, au mai transmis polițiștii.

Șoferul a aflat de la polițiști ce reguli a încălcat și ce pedeapsă va primi.

„Polițiștii au documentat abaterile rutiere săvârșite, fiindu-i aduse la cunoștință procesele verbale de constatare a contravenției (adoptarea unui comportament agresiv în trafic, neoprire la semnalele polițiștilor, depășirea unui autoturism încălcând marcajul longitudinal continuu care desparte sensurile de mers, conducerea nejustificată pe sensul opus de mers), în urma cărora a fost sancționat cu suspendarea dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile publice pe o perioadă de 360 de zile și cu amendă contravențională în suma de 8.580 de lei”, au precizat polițiștii.