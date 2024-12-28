Un taximetrist dezamăgit de femei a încercat să-și dea foc în fața primăriei Suceava

Un taximetrist în vârstă de 47 de ani s-a stropit sâmbătă cu combustibil, ameninţând că se sinucide, în fața Primăriei Suceava, pentru că este dezamăgit de femei.

Bărbatul aflat în stare de ebrietate a mers în faţa sediului Primăriei Suceava, s-a stropit cu combustibil şi a ameninţat că îşi dă foc. O persoană a sunat la 112 la ora 8:45, anunţând incidentul.

„Patrulele de poliţie deplasate la faţa locului au constatat faptul că un bărbat se manifesta agitat, fiind într-o vizibilă stare de tulburare, având în mână un recipient cu un lichid inflamabil, o parte a lichidului fiind turnat pe suprafaţa corpului. Bărbatul era incoerent in declaraţii şi ameninţă cu autoincendierea, fără a putea prezenta o motivaţie a intenţiilor sale. S-a solicitat în regim de urgenţă intervenţia negociatorului autorizat din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale IPJ Suceava, poliţistul încercând sa stabilească un canal de dialog şi acţionând intre-o manieră condescendentă pentru gestionarea situaţiei”, transmit oficialii Poliţiei judeţene Suceava.

Surse judiciare au precizat că bărbatul a explicat că a vrut să recurgă la gestul extrem pentru că este dezamăgit de femei.

În timp ce negociatorul discuta cu bărbatul, luptătorii din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale şi poliţiştii de ordine publică, cei de la Brigada rutieră şi poliţiştii locali au delimitat şi securizat zona. În cele din urmă, bărbatul agitat a fost imobilizat fără incidente, fiind dus la spital, pentru recoltarea de sânge. Etilotestul a indicat valoarea de 0,62 mg alcool pur în aerul expirat.