Un viitor fără durere costă 27.000 de euro

Tot ce își dorește este să trăiască fără durere, fără teama că trupul i se va prăbuși sub greutatea propriei deformări. Este drama unei tinere de numai 20 de ani care se luptă din adolescență cu o boală devastatoare.

„Scolioza nu mi-a deformat doar corpul, ci și psihicul. Această boală mi-a furat o mare parte din viața la care visam. La școală, m-am simțit mereu stânjenită de felul în care arăta spatele meu. E o presiune imensă, mai ales când știi că sub această presiune ai putea să rămâi la propriu fără aer”, spune aceasta.

Florina are nevoie urgent de operație, doar așa va putea să respire în voie și să viseze la o viață normală. Intervenția chirurgicală e însă posibilă doar într-un spital privat, iar costurile se ridică la aproape 27.000 de euro. Din păcate, familia tinerei nu dispune de banii necesari întregului tratament. Singura șansă a acestei tinerei depinde de generozitatea oamenilor de bine care se alătură permanent campaniilor de strângere de fonduri deschise de Asociația Salvează o inimă, de mai bine de 12 ani.

Pentru Florina fiecare zi e o provocare. Durerile de spate și senzația de amorțeală sunt constante. Iar boala nu a venit doar cu suferință și neputință fizică, scolioza i-a furat Florinei adolescența și momentele de bucurie. „La școală, m-am simțit mereu stânjenită de felul în care scolioza îmi deforma postura. În timp ce prietenele mele purtau haine mulate, eu trebuia să ascund ceea ce se întâmpla cu trupul meu, evitând să atrag atenția asupra mea. În cercul meu mic de prieteni, am avut parte de înțelegere, dar sentimentul de izolare nu a dispărut niciodată. Familia a fost refugiul meu. Acum situația e mult mai complicată. Am pierdut-o pe mama anul acesta… iar eu nu pot accepta că nu mai e lângă mine. Tata muncește mult. Ne descurcăm greu. Salariul lui abia acoperă cheltuielile lunare, darămite costurile unei operații atât de complexe. Sunt în căutarea unui loc de muncă, dar nu pot face activități care implică efort fizic, din cauza scoliozei. Trăim de pe o zi pe alta. Cel mai mult îmi lipsește însă… mama”, adaugă tânăra.

Mama Florinei ar fi vrut să o știe în siguranță, sănătoasă și fericită în momentul în care a plecat dintre noi. Nu a fost posibil. Operația de scolioză programată în vremea adolescenței într-un spital pentru copii din țară nu a mai fost posibilă din cauza complicațiilor. Intervenția este acum posibilă cu ajutorul unei echipe de profesioniști de la un spital privat. Costurile se ridică însă la aproape 27.000 de euro. „Dacă nu fac această operație, există riscul ca deformarea coloanei mele să avanseze până într-un punct critic, când organele mele interne ar putea fi afectate sau chiar perforate. Riscurile sunt mari, dar sunt conștientă că, fără intervenție chirurgicală, viitorul meu este incert. Astăzi, mă lupt nu doar cu durerea fizică, ci și cu dorința de a găsi soluția salvatoare. Scolioza mi-a schimbat viața, dar nu mi-a răpit speranța. Visez la o viață mai bună, fără dureri, fără teamă. Vreau să fiu din nou liberă să visez la un viitor frumos”, ne-a mărturisit Florina.

„Fiecare dintre noi poate contribui pentru a-i oferi Florinei șansa la o viață fără dureri și temeri. Ne bazăm pe bunătatea și generozitatea voastră pentru a strânge fondurile necesare acestei operații vitale. Donațiile voastre pot însemna diferența între o viață plină de durere și una cu speranță, între disperare și vindecare”, susține Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați salveazaoinima.ro/florina-manolache/, Asociația „Salvează o inimă”. Cod de înregistrare fiscală: 31015982, Cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, Cont euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001.