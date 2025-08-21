Stiri
Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară

537167696_1328023715361818_3611089883999522874_n



21-08-2025 23:40

Poliția Română  a adus în țară, din Norvegia, pe 22 august 2025, un bărbat de 37 de ani, din județul Suceava, condamnat definitiv la 12 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

Fugarul, pe numele său Huțuleac Alexandru, fusese localizat și arestat pe 17 iunie 2025, în Norvegia, în urma unei operațiuni ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), coordonată de Direcția de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri din I.G.P.R. și I.P.J. Suceava, cu sprijinul unităților similare din Germania, Franța și Spania, precum și al Poliției Districtului Oslo.

Reținerea sa a fost posibilă datorită accesării canalelor de cooperare polițienească internațională și a suportului informativ obținut în cadrul acțiunii.

Atac sângeros asupra unui polițist

Cazul său este unul extrem de grav. La 5 decembrie 2017, în timpul unei percheziții domiciliare, bărbatul a încercat să scape de polițiști și a lovit cu o sabie un agent al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Suceava. Victima a suferit răni grave la cap și la braț, viața fiindu-i pusă în pericol. Polițistul a rămas cu infirmitate permanentă și a fost încadrat în gradul II de invaliditate, pierzându-și capacitatea de muncă.

Implicat și în trafic de persoane, condamnat pentru evadare

În același an, 2017, individul a constrâns o persoană să comercializeze substanțe interzise, menținând-o sechestrată într-un apartament din municipiul Iași, sub supravegherea unei alte persoane. Această faptă a completat dosarul complex pentru care Tribunalul Botoșani a emis mandatul de executare a pedepsei.

Deoarece s-a sustras ani de zile executării pedepsei, polițiștii au deschis și un nou dosar penal pentru evadare, aflat în prezent pe rolul unității de parchet competentă.

După aducerea sa în România, bărbatul a fost încarcerat într-un penitenciar de maximă siguranță, unde va începe executarea pedepsei de 12 ani și 8 luni de închisoare.

Poliția Română subliniază că succesul acestei operațiuni este rezultatul cooperării strânse între structurile de urmăriri din mai multe state europene, demonstrând eficiența rețelei ENFAST în depistarea și extrădarea infractorilor deosebit de periculoși. Daniel BACIU

 

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
