Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost adus în țară

Poliția Română a adus în țară, din Norvegia, pe 22 august 2025, un bărbat de 37 de ani, din județul Suceava, condamnat definitiv la 12 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

Fugarul, pe numele său Huțuleac Alexandru, fusese localizat și arestat pe 17 iunie 2025, în Norvegia, în urma unei operațiuni ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), coordonată de Direcția de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri din I.G.P.R. și I.P.J. Suceava, cu sprijinul unităților similare din Germania, Franța și Spania, precum și al Poliției Districtului Oslo.

Reținerea sa a fost posibilă datorită accesării canalelor de cooperare polițienească internațională și a suportului informativ obținut în cadrul acțiunii.

Atac sângeros asupra unui polițist

Cazul său este unul extrem de grav. La 5 decembrie 2017, în timpul unei percheziții domiciliare, bărbatul a încercat să scape de polițiști și a lovit cu o sabie un agent al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Suceava. Victima a suferit răni grave la cap și la braț, viața fiindu-i pusă în pericol. Polițistul a rămas cu infirmitate permanentă și a fost încadrat în gradul II de invaliditate, pierzându-și capacitatea de muncă.

Implicat și în trafic de persoane, condamnat pentru evadare

În același an, 2017, individul a constrâns o persoană să comercializeze substanțe interzise, menținând-o sechestrată într-un apartament din municipiul Iași, sub supravegherea unei alte persoane. Această faptă a completat dosarul complex pentru care Tribunalul Botoșani a emis mandatul de executare a pedepsei.

Deoarece s-a sustras ani de zile executării pedepsei, polițiștii au deschis și un nou dosar penal pentru evadare, aflat în prezent pe rolul unității de parchet competentă.

După aducerea sa în România, bărbatul a fost încarcerat într-un penitenciar de maximă siguranță, unde va începe executarea pedepsei de 12 ani și 8 luni de închisoare.

Poliția Română subliniază că succesul acestei operațiuni este rezultatul cooperării strânse între structurile de urmăriri din mai multe state europene, demonstrând eficiența rețelei ENFAST în depistarea și extrădarea infractorilor deosebit de periculoși. Daniel BACIU