Ieșenii care au nevoie de îngrijiri medicale în minivacanța de 1 Mai au la dispoziție mai multe unități sanitare care asigură permanența. Direcția de Sănătate Publică Iași a anunțat spitalele, maternitățile și farmaciile cu program non-stop în această perioadă.

Spitalele din Iași care preiau urgențele medicale

În municipiul Iași, urgențele medicale sunt asigurate permanent de Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” și de Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”.

Cele două spitale rămân principalele puncte de adresare pentru pacienții care au nevoie de intervenție rapidă, atât în cazul adulților, cât și al copiilor.

În județ, Spitalul Municipal din Pașcani menține deschisă Unitatea de Primiri Urgențe pe toată durata minivacanței. Astfel, locuitorii din zona Pașcani și din comunele apropiate nu trebuie să se deplaseze până la Iași pentru cazurile care pot fi gestionate la nivel local.

DSP Iași recomandă ca persoanele care se prezintă la alte unități sanitare din județ să consulte graficul gărzilor, disponibil pe site-ul instituției, pentru a vedea exact unde pot primi asistență medicală în funcție de zi și specialitate.

Maternitățile care asigură garda în minivacanță

Și urgențele obstetricale sunt acoperite în această perioadă. Potrivit DSP Iași, Maternitatea „Cuza Vodă” asigură liniile de gardă în zilele de 1 și 2 mai 2026.

Duminică, 3 mai, urgențele vor fi preluate de Maternitatea „Elena Doamna”. Programarea gărzilor este importantă pentru gravidele care au nevoie de evaluare rapidă, pentru femeile aflate aproape de termen sau pentru cazurile în care apar simptome ce nu pot fi amânate.

Autoritățile medicale atrag atenția că urgențele trebuie direcționate către unitățile aflate de gardă, pentru a evita aglomerarea inutilă a spitalelor și întârzierile în preluarea cazurilor grave.

Farmaciile non-stop din Iași și Pașcani

Pentru persoanele care au nevoie de medicamente în zilele libere, în municipiul Iași sunt deschise non-stop farmaciile din Piața Unirii și din cartierul Tudor Vladimirescu.

În Pașcani, singura farmacie cu program permanent este situată în zona gării. Aceasta deservește pacienții care au nevoie de tratamente, rețete urgente sau produse medicale în afara programului obișnuit.

Accesul la farmacii cu program permanent este esențial în perioadele de minivacanță, când multe unități funcționează după orar redus sau sunt închise.

DSP Iași: sistemul de urgență este pregătit

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Iași transmit că sistemul medical de urgență este pregătit pentru fluxul de pacienți din aceste zile libere.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu, a precizat că populația poate consulta lista spitalelor de gardă și a centrelor de permanență pe site-ul instituției. Aceste informații sunt utile mai ales în cazul afecțiunilor care nu necesită intervenția imediată a unei Unități de Primire Urgențe, dar care trebuie evaluate de un medic.

Centrele de permanență pot prelua cazuri mai puțin grave, evitând astfel supraaglomerarea UPU. Pentru urgențe majore, pacienții trebuie să sune la 112 sau să se adreseze direct unităților de primiri urgențe.

Unde merg ieșenii în caz de urgență

În minivacanța de 1 Mai, ieșenii au la dispoziție trei puncte principale pentru urgențe: UPU „Sfântul Spiridon” pentru adulți, UPU „Sfânta Maria” pentru copii și UPU Pașcani pentru pacienții din județ.

Pentru urgențele legate de sarcină și naștere, garda este împărțită între Maternitatea „Cuza Vodă”, în zilele de 1 și 2 mai, și Maternitatea „Elena Doamna”, pe 3 mai.

În paralel, farmaciile non-stop din Piața Unirii, Tudor Vladimirescu și zona gării din Pașcani asigură accesul la medicamente în afara programului obișnuit.

Minivacanțele aduc, de regulă, un risc mai mare de prezentări la urgență, pe fondul deplasărilor, meselor festive, accidentelor casnice, consumului de alcool sau agravării unor afecțiuni cronice. De aceea, autoritățile recomandă ca ieșenii să verifice din timp unitățile de gardă și să apeleze serviciile de urgență doar atunci când situația o impune. Clara DIMA