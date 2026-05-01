Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, organizează miercuri, 6 mai 2026, evenimentul „Uzina de lumină – 127”, în parteneriat cu Asociația Veteranilor. Manifestarea va avea loc la Palatul Culturii, în Sala „Ștefan Procopiu”, începând cu ora 11.30.

Evenimentul propune o întoarcere către una dintre marile povești ale modernizării: apariția și dezvoltarea sistemului energetic, fără de care orașele nu ar fi putut deveni ceea ce sunt astăzi. În cazul Iașului, tema are o greutate specială, pentru că vorbește despre patrimoniu tehnic, despre memorie profesională și despre oamenii care au făcut posibilă trecerea de la întuneric la orașul luminat, conectat, funcțional.

„Uzina de lumină – 127” nu este doar un titlu aniversar, ci și o invitație la recuperarea unei istorii care, de multe ori, rămâne în umbra clădirilor, a rețelelor și a instituțiilor. În spatele fiecărui sistem energetic s-au aflat ingineri, tehnicieni, electricieni, proiectanți, oameni de teren și specialiști care au ținut în funcțiune infrastructura de care depinde viața cotidiană.

Specialiști activi și veterani ai sectorului energetic, reuniți la Iași

Manifestarea va aduce împreună profesioniști activi și veterani ai sectorului energetic din Iași și din regiunea Moldovei. Organizatorii mizează pe un dialog între generații, în care experiența celor care au lucrat direct în sistem se întâlnește cu perspectiva actuală asupra infrastructurii energetice.

Această componentă de memorie profesională este una dintre mizele importante ale evenimentului. Istoria energeticii nu înseamnă doar date, instalații și clădiri tehnice, ci și comunități de meseriași, decizii tehnice, soluții găsite în perioade dificile și o cultură profesională transmisă de la o generație la alta.

„Prin astfel de inițiative, ne dorim să punem în valoare patrimoniul tehnic și să menținem vie memoria profesională a celor care au avut un rol esențial în dezvoltarea domeniului energetic”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

De ce contează patrimoniul industrial al Iașului

Pentru Iași, un oraș asociat mai ales cu universitățile, cultura, patrimoniul literar și marile instituții istorice, patrimoniul industrial rămâne adesea mai puțin vizibil. Tocmai de aceea, evenimente precum „Uzina de lumină – 127” pot deschide o discuție necesară despre clădirile, instalațiile, meseriile și tehnologiile care au susținut dezvoltarea urbană.

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” are un rol important în această recuperare. Prin colecțiile și proiectele sale, instituția aduce în atenția publicului nu doar obiecte tehnice, ci și povești despre inovație, cercetare, energie, comunicații și evoluția tehnologică a societății.

Evenimentul de la Palatul Culturii este, în acest sens, mai mult decât o întâlnire aniversară. Este o formă de educație publică despre felul în care infrastructura schimbă viața unei comunități. Lumina electrică, alimentarea cu energie, rețelele și sistemele tehnice au modificat ritmul orașelor, au schimbat economia, au prelungit ziua de lucru, au transformat locuințele, instituțiile și spațiul public.

Iașul își redescoperă memoria tehnică

„Uzina de lumină – 127” readuce în prim-plan o parte discretă, dar esențială, a identității Iașului: memoria tehnică. Într-un oraș în care trecutul este invocat frecvent prin literatură, arhitectură, biserici, școli și personalități culturale, istoria energeticii completează tabloul modernizării.

Palatul Culturii devine astfel spațiul în care patrimoniul științific și tehnic este adus aproape de public. Evenimentul din 6 mai oferă nu doar o evocare a trecutului, ci și o ocazie de a înțelege mai bine cât de mult depinde societatea modernă de profesii care lucrează, de cele mai multe ori, departe de scenă.

Într-o epocă în care energia este una dintre marile teme ale prezentului, de la prețuri și eficiență până la tranziția verde și siguranța rețelelor, întoarcerea către istoria energeticii poate avea și o valoare actuală. Ea amintește că dezvoltarea nu se construiește doar prin idei mari, ci și prin infrastructură, competență, continuitate și oameni care duc mai departe o meserie. Maura ANGHEL