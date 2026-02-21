Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană” din Mircea | FOTO
Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană” din Mircea | FOTO
Primele randări (simulări vizuale) cu „Delta urbană” propusă la confluența râurilor Bahlui – Nicolina arată o zonă transformată complet din punct de vedere peisagistic și funcțional, scrie apix.ro.
Proiectul presupune amenajarea zonei cu podețe pietonale, coridoare de mobilitate, puncte de belvedere și un parc urban polivalent, potrivit primelor detalii ale investiției.
Conform proiectului, conceptul de „deltă urbană” vizează „amenajarea de lagune și ecluze la scară redusă, regularizare și protejare malurilor pentru a evita colmatarea, naturalizarea vegetației specifice adaptate solului”. „Delta urbană” ar urma să fie amenajată între cartierele Alexandru și Mircea, zona Podului Cerna spre Spitalul Arcadia. Dar, proiectul nu are un calendar cert de implementare, în condițiile în care sunt câțiva ani de la momentul lansării ideii în spațiul public. Citește mai mult peapix.ro.
De-a lungul timpului, primăria a mai propus studii de fezabilitate (SF-uri) pentru diverse reamenajări urbanistice în oraș, inclusiv de-a lungul Bahluiului. Firește, proiectele au rămas la stadiu de planșe.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!