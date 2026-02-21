Calculul impozitului se schimbă de la 1 ianuarie! Cum se calculează acum
Pagina principală Moldova Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană" din Mircea | FOTO 

Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană” din Mircea | FOTO 

Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană” din Mircea | FOTO 

Vă mai amintiți de Bahluiul navigabil? Stați să vedeți ce spectaculoasă va fi „Delta urbană” din Mircea | FOTO

Primele randări (simulări vizuale) cu „Delta urbană” propusă la confluența râurilor Bahlui – Nicolina arată o zonă transformată complet din punct de vedere peisagistic și funcțional, scrie apix.ro.

 Proiectul presupune amenajarea zonei cu podețe pietonale, coridoare de mobilitate, puncte de belvedere și un parc urban polivalent, potrivit primelor detalii ale investiției.

Conform proiectului, conceptul de „deltă urbană” vizează „amenajarea de lagune și ecluze la scară redusă, regularizare și protejare malurilor pentru a evita colmatarea, naturalizarea vegetației specifice adaptate solului”. „Delta urbană” ar urma să fie amenajată între cartierele Alexandru și Mircea, zona Podului Cerna spre Spitalul Arcadia. Dar, proiectul nu are un calendar cert de implementare, în condițiile în care sunt câțiva ani de la momentul lansării ideii în spațiul public. Citește mai mult peapix.ro

 De-a lungul timpului, primăria a mai propus studii de fezabilitate (SF-uri) pentru diverse reamenajări urbanistice în oraș, inclusiv de-a lungul Bahluiului. Firește, proiectele au rămas la stadiu de planșe. 

