Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț: artiști din 4 țări

Artiști din Italia, Costa Rica, Japonia și România vor urca pe scenele celei de-a 51-a ediții a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț”, eveniment organizat în perioada 5-11 iulie 2026 de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” și finanțat de Consiliul Județean Neamț.

Festivalul rămâne unul dintre cele mai cunoscute branduri culturale ale județului Neamț și una dintre manifestările cu tradiție din Moldova, capabilă să atragă public local, turiști, artiști consacrați și instituții muzicale importante din țară.

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a transmis că susținerea financiară a festivalului este o investiție în vizibilitatea culturală a județului. Acesta a subliniat că evenimentul contribuie la recunoașterea Neamțului atât în România, cât și în afara țării.

La rândul său, Daniela David, directorul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, a vorbit despre importanța promovării județului ca pol de cultură și despre nevoia ca festivalul să fie susținut ca brand cultural local.

Deschiderea, cu Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău

Concertul de deschidere va avea loc duminică, 5 iulie, pe platoul de la Curtea Domnească, una dintre cele mai spectaculoase zone istorice din Piatra-Neamț. Seara inaugurală va fi susținută de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

Soliștii serii vor fi soprana Adina Vilichi și baritonul William Hernandez, artist originar din Costa Rica. Prezența acestuia păstrează caracterul internațional al festivalului și deschide o săptămână în care publicul va putea trece prin registre muzicale foarte diferite, de la operă și muzică simfonică la tango, muzică de film, muzică veche și pop-rock.

Tango, Mozart, muzică de film și patrimoniu sonor

Programul ediției din 2026 este construit ca un traseu muzical accesibil, dar solid, menit să atragă atât publicul obișnuit al concertelor clasice, cât și spectatorii care vin la festival pentru atmosferă, experiență și întâlnirea cu artiști cunoscuți.

Cluj Tango Orchestra va aduce la Piatra-Neamț proiectul „Tango Meets Opera”, cu soprana Iulia Merca, bandoneon, pian, vioară, violoncel și contrabas. Seara va avea și o legătură cu Iașul, prin participarea Școlii „Atelierul de Tango” Iași.

Filarmonica Brașov va susține un concert dedicat muzicii de film, sub conducerea dirijorului Daisuke Soga, din Japonia. Ansamblul Cameral de Muzică Veche „Anton Pann” va propune o seară de patrimoniu sonor, cu instrumente și sonorități care trimit spre memoria muzicală a spațiului românesc și oriental.

Filarmonica de Stat Sibiu va aduce în fața publicului un program Wolfgang Amadeus Mozart, cu Tiberiu Dragoș Oprea la pupitrul dirijoral și Marie Poidevin, din Franța, ca solistă la flaut.

Holograf, invitată de onoare la ediția 2026

Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului va fi concertul Holograf, programat vineri, 10 iulie. Invitată de onoare a ediției, formația aduce un public mai larg spre festival și creează puntea firească între zona clasică și cea a muzicii pop-rock românești.

Prezența Holograf într-un festival cu tradiție simfonică arată direcția tot mai vizibilă a marilor evenimente culturale de vară: programe diverse, seri tematice și spectacole care pot aduce împreună generații diferite de spectatori.

Final cu Irina Baianț și Orchestra Operei Naționale Române Iași

Concertul de închidere, programat sâmbătă, 11 iulie, va avea un profil spectaculos. Pe scenă va urca soprana Irina Baianț, alături de Orchestra Operei Naționale Române Iași, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor.

Prezența artiștilor ieșeni în finalul festivalului confirmă legătura culturală puternică dintre Piatra-Neamț, Iași și întreaga regiune a Moldovei. Pentru publicul din Iași, evenimentul poate deveni și o destinație culturală de weekend, mai ales că Piatra-Neamț se află la o distanță accesibilă și oferă, pe lângă concerte, patrimoniu, natură și turism urban.

Un buget de 1,1 milioane lei pentru cultura de vară

Bugetul estimat al Festivalului „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț” este de 1,1 milioane lei și este asigurat de Consiliul Județean Neamț. Pentru organizatori, suma înseamnă nu doar plata unor spectacole, ci susținerea unui eveniment care poate genera vizibilitate, circulație turistică și prestigiu cultural.

Într-o perioadă în care orașele mici și medii caută formule prin care să atragă public și să își consolideze identitatea, festivalurile cu tradiție devin mai mult decât simple agende de concerte. Ele funcționează ca repere de memorie locală, educație artistică și promovare regională.

La ediția a 51-a, „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț” mizează tocmai pe această combinație: tradiție, deschidere internațională, artiști cunoscuți, accesibilitate și o scenă de vară amplasată într-un loc cu valoare istorică. Clara DIMA