Val de excluderi în PNL Suceava. Fostul primar Ion Lungu și primarul comunei Salcea, Ezekiel Belțic, au fost excluși din partid

Ion Lungu, fostul primar al Sucevei, și Ezekiel Belțic, primarul comunei Salcea, au fost excluși din Organizația Județeană PNL Suceava. Decizia a fost luată joi, în cadrul ședinței Comitetului Director Județean, cu majoritate de voturi

Ion Lungu, care a condus municipiul Suceava din 2004 până în 2024, a fost exclus din PNL după ce, în urma alegerilor locale de anul trecut, liberalii suceveni au decis să nu îl mai susțină pentru un nou mandat. Fostul primar a fost înlocuit cu Lucian Harșovschi, fost viceprimar al Sucevei.

După aceste alegeri, Lungu a anunțat oficial că susține PSD atât în alegerile parlamentare, cât și în cele prezidențiale care au avut loc la sfârșitul anului trecut. Această schimbare de orientare a dus la excluderea sa din PNL Suceava.

Și primarul din Salcea, Ezekiel Belțic, a fost exclus din PNL, după ce, în apropierea alegerilor parlamentare, și-a anunțat susținerea pentru candidații PSD Suceava, deși fusese ales primar din partea liberalilor. Belțic se înscrisese în PNL înainte de alegerile locale din 2020.

În aceeași ședință, Comitetul Director Județean al PNL Suceava a decis primirea înapoi în partid a primarilor Eduard Dziminschi din Moara și Ionuț Andreica din Râșca. Deși cei doi nu au fost prezenți la ședință, au transmis că doresc să rămână în echipa liberală prin intermediul actualilor viceprimari ai celor două localități.

Înainte de alegerile parlamentare, și Dziminschi, și Andreica își declaraseră susținerea pentru candidații PSD Suceava.