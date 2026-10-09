Incendiu la etajul 7 al unui bloc din Iași
Icoana iese din biserică și intră în muzeu. Expoziție la Iași
Spitalul Regional, amânat până în 2029. Din împrumutul de 250 de milioane de euro, s-au folosit doar 50 de milioane!
Bani de la Guvern pentru toaletele școlilor ieșene! 
Scutire de haos la granița cu Republica Moldova. Acordul de la Albița - Leușeni, prelungit
Liderul PNL Iași acuză PSD că pregătește suspendarea lui Nicușor Dan: „Lipsesc 18 voturi”
„Supat”, cuvântul care a pus internetul pe jar. Ce spune DOOM
Gala Corneliu Coposu aduce la Iași marile lecții ale comunismului
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Val de pelerini la Iași! 10.000 de oameni stau la rând pe o distanță de 2,5 kilometri

Val de pelerini la Iași! 10.000 de oameni stau la rând pe o distanță de 2,5 kilometri

Val de pelerini la Iași! 10.000 de oameni stau la rând pe o distanță de 2,5 kilometri

Pelerinajul de la Iași capătă amploare! Peste 35.000 de credincioși s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie, iar cozile continuă să crească. Vineri, 9 octombrie 2026, la ora 12:00, aproximativ 10.000 de persoane așteptau să ajungă la sfintele moaște.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, coloana de pelerini se întinde pe aproximativ 2,5 kilometri, până la stâlpul 51, pe strada Iancu Bacalu. Mii de oameni continuă să aștepte ore în șir pentru a se ruga la raclă, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Numărul celor care au trecut deja pe la sfintele moaște depășește 31.000, iar afluxul de credincioși anunță zile tot mai aglomerate la Iași. Autoritățile și organizatorii trebuie să gestioneze în continuare fluxul mare de persoane, astfel încât pelerinajul să se desfășoare în condiții de siguranță.

Pentru mulți dintre cei veniți din toate colțurile țării, așteptarea face parte din drumul de credință, iar rugăciunea la moaștele celor doi sfinți rămâne momentul pentru care au pornit spre Iași. Carmen DEACONU

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri