Val de pelerini la Iași! 10.000 de oameni stau la rând pe o distanță de 2,5 kilometri

Pelerinajul de la Iași capătă amploare! Peste 35.000 de credincioși s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie, iar cozile continuă să crească. Vineri, 9 octombrie 2026, la ora 12:00, aproximativ 10.000 de persoane așteptau să ajungă la sfintele moaște.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, coloana de pelerini se întinde pe aproximativ 2,5 kilometri, până la stâlpul 51, pe strada Iancu Bacalu. Mii de oameni continuă să aștepte ore în șir pentru a se ruga la raclă, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Numărul celor care au trecut deja pe la sfintele moaște depășește 31.000, iar afluxul de credincioși anunță zile tot mai aglomerate la Iași. Autoritățile și organizatorii trebuie să gestioneze în continuare fluxul mare de persoane, astfel încât pelerinajul să se desfășoare în condiții de siguranță.

Pentru mulți dintre cei veniți din toate colțurile țării, așteptarea face parte din drumul de credință, iar rugăciunea la moaștele celor doi sfinți rămâne momentul pentru care au pornit spre Iași. Carmen DEACONU