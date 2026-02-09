* Holul de Onoare al Palatului Culturii devine scenă pentru „Vals și tango – dialogul inimilor”, un concert gândit ca o întâlnire pentru îndrăgostiți și nu numai * pe 10 februarie, publicul se va putea bucura de muzică live, momente de balet și o atmosferă de seară specială

Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași are, din când în când, darul de a schimba ritmul orașului: din loc de trecere devine sală de concert, iar pașii grăbiți se transformă în pași de vals. Marți, 10 februarie, de la ora 18:30, Opera Națională Română din Iași revine aici cu „Vals și tango – dialogul inimilor”, un eveniment din seria „Concert la Palat”, organizat împreună cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Titlul spune, de fapt, tot: seara pune față în față două limbaje muzicale care vorbesc direct cu emoția. Valsul – cu eleganța lui rotundă, „de epocă”, și tangoul – cu tensiunea aceea modernă, aproape cinematografică. Concertul e dedicat îndrăgostiților de toate vârstele, dar are și o promisiune mai mare: o oră și jumătate (18:30–20:00) în care Iașul își amintește că romantismul nu e doar un clișeu de februarie, ci o stare pe care o poți învăța, din nou, în fiecare sezon cultural.

Pe scenă urcă artiști instrumentiști și balerini ai Operei Iași, cu participarea concertmaestrului Anca Bîzgu și momente de dans coordonate coregrafic de Cristina Todi. Rețeta e clară: muzica live, mișcarea și spațiul monumental oferă un spectacol care nu cere „pregătire” din partea publicului, ci doar disponibilitatea de a sta, de a asculta și de a te lăsa prins de atmosferă.

Pentru cei care vor să continue „luneta” de febră artistică, Opera Iași are în a doua jumătate a lunii trei reprezentații în Sala Mare, toate de la 18:30: L’elisir d’amore (19 februarie) și baletul Romeo și Julieta (22 și 23 februarie) – titluri care, întâmplător sau nu, duc mai departe aceeași temă: iubirea, cu toate felurile ei de a se spune pe scenă.

Maura ANGHEL