Vânzătoare bătută cu sticla de bere furată. Agresorul arestat

Trebuie ceva îndrăzneală şi multă nesimţire ca să furi din magazin, ziua în amiaza mare, în centrul Iaşului. Niculiţă P. a demonstrat că se poate, dar acum stă în arestul preventiv, aşteaptă procesul şi sentinţa.

Fapta s-a petrecut în data de 27 iulie a.c., în jurul orei 14.00. Tânărul a intrat în magazin, a deschis frigiderul, a luat de acolo o sticlă cu bere şi a ieşit cu ea în mână. A mers agale, plin de nonşalanţă. Vânzătoarea a depăşit rapid momentul de consternare, a mers după el, l-a oprit, solicitându-i să achite berea sau s-o dea înapoi.

Fără să spună vreun cuvânt, fără să încerce a fugi, Niculiţă a lovit-o pe femeie cu sticla în cap, de mai multe ori, până ce aceasta s-a prăbuşit pe caldarâm. Apoi, impasibil la suferinţa victimei, s-a aşezat pe bordură, a destupat sticla şi a sorbit cu nesaţ din ea până ce a golit-o.

În acest timp, trecătorii au acordat primul ajutor vânzătoarei, unul dintre ei a sunat la 112, în câteva minute ajungând la faţa locului un echipaj de ambulanţă şi unul de poliţie. Femeia a ajuns la Neuro, unde a stat internată câteva zile. Niculiţă a fost rreţinut pentru 24 ore, apoi plasat în arestul preventiv. I s-a deschis dosar penal pentru tâlhărie, speţa a trecut joi, 7 noiembrie, de camera preliminară, inculpatul aşteaptă începerea procesului. Tot de după gratii. Claudiu CONSTANTIN