Vasile a încercat să dea vina pe prima nevastă a actualului soţ al fostei sale soţii

* în biletul de ameninţare, a scris: Să te învăţ minte să ei bărbatul la femei! Data viitoare îţi dau foc şi acid”

Vasile şi Carmina au fost căsătoriţi vreme de 20 de ani, ei divorţând în 2017. Separarea a fost una cu năbădăi şi multă duşmănie. Mai ales după ce femeia îşi refăcuse viaţa. La fel ca şi partenerul ei, care divorţase şi el. Lui Vasile nu i-a picat deloc bine această veste şi a intensificat scandalurile cu Carmina.

O vizita atât la serviciu, cât şi la noul ei domiciliu, începuse s-o şi lovească, iar ea n-a mai rezistat, solicitând, anul trecut, Judecătoriei Paşcani emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţului. A câştigat fără probleme şi credea că a scăpat, cel puţin pentru un timp, de calvarul numit Vasile. S-a înşelat.

Fostul soţ, măcinat de o gelozie cronică, a ticluit o răzbunare cam perfidă. S-a dus acasă la Carmina, dar n-a intrat în clădire, ci a tăiat cu un cuţit cauciucurile de la autoturismul acesteia. Apoi, pentru inducere în eroare, a scris un bileţel de ameninţare, conceput, chipurile, de fosta nevasă a noului partener al Carminei: Să te învăţ minte să ei bărbatul la femei! Data viitoare îţi dau foc şi acid”.

Fie din grabă, fie din cauza stării de nervozitate, Vasile a comis o eroare de proporţii. Şi-a lăsat amprentele pe parbrizul autoturismului. Şi, cum făcea parte din cercul de suspecţi, criminaliştii au comparat urmele papilare de pe parbriz cu cele ale bărbatului. S-au dovedit identice, astfel încât el a fost inculpat pentru două infracţiuni. Încălcarea restricţiilor impuse prin ordinul de protecţie şi distrugere. De prima a scăpat prin prescripţie, dar pentru cea de-a doua s-a ales cu cazier. Magistraţii l-au condamnat la patru luni de închisoare, cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 

