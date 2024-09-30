Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Vinul, o manifestare a răbdării, a respectului față de pământ și a inovației

Vinul, o manifestare a răbdării, a respectului față de pământ și a inovației

Vinul, o manifestare a răbdării, a respectului față de pământ și a inovației

Pe măsură ce toamna se instalează, la Iași emoția crește în așteptarea unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente locale – Festivalul de vin „Hai cu pluta”, care a reușit să capteze atenția și entuziasmul iubitorilor de vinuri din toată zona Moldovei.

În centrul acestei inițiative ambițioase se află somelierul Yvona Mardare, care a transformat o simplă pasiune pentru vin în nucleul unei mișcări culturale: „Festivalul Hai cu pluta nu este doar despre vin. Este despre povestea fiecărui strugure cules, despre tradiția fiecărei crame, despre oameni, socializare, dar și despre o oportunitate sănătoasă de networking și consolidarea relațiilor de business dintre producători și vizitatori. Am dorit ca oamenii să înțeleagă că vinul este o carte de vizită pentru fiecare regiune sau țară, iar acest festival este o platformă prin care producătorii pot să-și spună povestea tuturor potențialilor clienți”.

Povestea festivalului a început cu dorința Yvonei Mardare de a readuce în prim-plan vinurile de calitate din România, Moldova, Italia și alte zone, într-o perioadă în care consumatorul încă nu știe ce vin să aleagă în diferite ocazii.

„Hai cu pluta” a fost conceput nu doar ca o serie de degustări, ci ca o imersie completă în cultura vinului și a altor băuturi, unde fiecare detaliu contează. Programul festivalului promite să fie o experiență multisenzorială cu degustări și discuții despre procesul de producere și maturare al vinului în cramă, degustare de sake, apă, degustare de produse tradiționale, degustare de brânzeturi, pâine ș.a.

Într-un peisaj în continuă modernizare, festivalul dorește să readucă în atenție importanța produselor de calitate din zona de vin și gastronomie. Yvona Mardare crede cu tărie că vinul nu este doar o băutură, ci o manifestare a răbdării, a respectului față de pământ dar și a inovației. Festivalul se va concentra pe aceste valori, îmbinând tradiția cu inovația, pentru a oferi publicului o experiență memorabilă.

Vinurile care vor fi prezentate sunt produse cu grijă de viticultori din România, Italia și Republica Moldova, oameni care stăpânesc arta vinificației. Fiecare sticlă are în spate o poveste unică, o muncă migăloasă și un respect profund pentru tradițiile locului. „Fiecare vin pe care îl vom prezenta este o invitație la dialog – între om și natură, între trecut și prezent”, explică somelierul.

Organizat cu mult suflet și sprijin al comunității, „Hai cu pluta” a devenit încă de la prima ediție un moment definitoriu pentru Iași, o celebrare a identității locale, a vinurilor de calitate și a legăturii puternice dintre oameni și pământul care îi hrănește. Yvona Mardare își dorește ca festivalul să aducă tot mai mulți expozanți, din diferite țări, să devină întâlnirea anuală a iubitorilor de vin și gastronomie, și să promoveze un consum responsabil al vinului premium.

Clara DIMA

Evenimentul va avea loc în ultimul weekend din octombrie, pe 26-27, la centrul de evenimente Agora,pe șos. Nicolina nr 115bis. Biletele se găsesc pe haicupluta.ro .

