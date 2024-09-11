Violatorului din Moşna i se permite să meargă la şcoală

E.G.N. (19 ani) din Moşna este inculpat într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de „viol” şi „violare de domiciliu”, după ce într-o noapte din primăvara acestui an, împreună cu un prieten, au forţat intrarea în casa unei consătence mai în etate. Ştiau că femeia locuieşte singură, dar nu s-au dus acolo pentru jaf, ci pentru a-şi regla hormonii sexuali. Au violat-o pe îndelete, convinşi că, de ruşine, victima nu va spune nimic. S-au înşelat.

A doua zi, femeia s-a dus direct la poliţie, a reclamat acolo ce i s-a întâmplat, apoi a mers la IML, de unde şi-a scos certificat medico-legal, astfel că tinerilor li s-a deschis dosar penal.

Ca măsură preventivă, E.G.N. a fost plasat în arest la domiciliu şi n-are voie să iasă din casă decât cu permisiunea organelor de urmărire penală. Surprinzător, inculpatul e un elev silitor, a terminat cu brio cursurile clasei a X-a, acum e înscris într-a XI-a, la Şcoala Profesională Cozmeşti, localitate situată la aproximativ 10 km de locuinţa sa.

Doritor să meargă în continuare la cursuri, tânărul a expus situaţia sa magistraţilor de la Judecătoria Răducăneni, solicitând acestora permisiunea de a părăsi domiciliu, de luni până vineri. între orele 6.30 - 16.30, pe tot parcursul anului şcolar. Ca să termine la fel de bine şi clasa XI-a.

Solicitarea i-a fost admisă la momentul oportun, E.G.N. fiind în bancă încă din prima zi de şcoală. Singurul inconvenient e că în weekend şi în timpul vacanţelor şcolare, el trebuie să stea închis în casă. Claudiu CONSTANTIN