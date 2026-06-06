Sâmbătă, 6 iunie, și duminică, 7 iunie, presiunea pe sistemul medical se mută din cabinete și ambulatorii către spitalele de gardă, UPU, camerele de gardă și centrele de permanență. Este momentul în care orașul depinde de echipe reduse numeric, dar esențiale: medici de gardă, asistenți, infirmieri, brancardieri, personal de laborator, imagistică, ATI și personal auxiliar.

Listele publicate de DSP Iași pentru luna iunie 2026 includ graficele de gardă pentru 18 unități medicale din județ. Printre acestea se află Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, Spitalul Clinic de Urgență „N. Oblu”, Institutul Regional de Oncologie, Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul „Dr. C. I. Parhon”, Institutul de Psihiatrie „Socola”, maternitățile „Cuza Vodă” și „Elena Doamna”, Spitalul de Recuperare, spitalele CFR, dar și unitățile din Pașcani și Hârlău.

Este, practic, harta medicală a județului într-un weekend de vară.

Cine preia urgențele când orașul intră în weekend

Cel mai mare centru de greutate rămâne Spitalul „Sf. Spiridon”, acolo unde se concentrează urgențele majore ale Iașului și, de multe ori, ale întregii regiuni. Aici ajung cazuri de infarct, accident vascular, traumatisme, hemoragii, complicații severe, pacienți aduși cu ambulanța sau persoane care nu mai pot aștepta până luni.

La Spitalul de Copii „Sf. Maria”, garda înseamnă pediatrie de urgență: febră mare, convulsii, accidente casnice, probleme respiratorii, infecții, traumatisme sau situații în care părinții nu mai pot amâna consultul.

La „N. Oblu”, weekendul înseamnă neurochirurgie și neurologie de gardă, cu pacienți care pot ajunge în stare critică: traumatisme craniene, accidente vasculare, crize neurologice sau complicații postoperatorii.

La maternități, zilele de sâmbătă și duminică nu schimbă nimic în ritmul nașterilor. Urgențele obstetricale, travaliul, hemoragiile, sarcinile cu risc sau complicațiile apărute brusc trebuie preluate indiferent de oră.

Oncologia are gardă și în weekend

La Institutul Regional de Oncologie, graficul pentru 6 și 7 iunie arată cât de complexă este o gardă într-un spital de specialitate. Nu este vorba doar despre un medic prezent într-o secție, ci despre o rețea care include chirurgie, ATI, hematologie, radiologie/imagistică și laborator.

Pe 6 iunie, graficul IRO marchează prezență de gardă pe mai multe linii medicale, inclusiv chirurgie, ATI, hematologie, imagistică și laborator. Pe 7 iunie, schema continuă, cu alte echipe trecute în grafic. Pentru pacientul oncologic, weekendul poate însemna dureri acute, febră în context de imunitate scăzută, complicații ale tratamentului, sângerări, infecții sau dezechilibre care nu pot fi lăsate până luni.

Acesta este unul dintre cele mai clare exemple că garda nu înseamnă doar „urgențe clasice”. Într-un spital oncologic, o noapte sau o duminică pot deveni decisive pentru un pacient fragil.

Centrele de permanență, filtrul dintre casă și UPU

Pentru cazurile mai puțin grave, dar care nu pot aștepta, centrele de permanență sunt esențiale. În weekend, acestea funcționează în regim continuu, de la 08:00 la 08:00. Asta înseamnă că, pe 6 și 7 iunie, pacienții din județ au la dispoziție și această rețea pentru febră, dureri, viroze, probleme digestive, tensiune crescută, răni minore sau alte situații care au nevoie de consult medical, dar nu sunt neapărat urgențe majore.

Rolul lor este important mai ales pentru că pot reduce presiunea pe UPU. Nu orice febră, durere de gât, colică sau amețeală trebuie să ajungă direct într-un spital mare de urgență, dar nici nu poate fi ignorată până luni dimineață.

Weekendul arată cât de întins este sistemul medical

Pe hârtie, graficele de gardă sunt liste cu nume, secții și zile. În realitate, ele arată un mecanism vital. În spatele fiecărei rubrici se află un medic care intră în tură, o echipă care rămâne în spital, un pacient care poate ajunge oricând și o decizie care trebuie luată rapid.

Pe 6 și 7 iunie, Iașul se sprijină pe această hartă de gardă. Pediatria preia copiii. Urgența preia cazurile grave. Neurochirurgia preia pacienții critici. Maternitățile preiau nașterile și complicațiile. Oncologia, cardiologia, infecțioasele, pneumologia, psihiatria și spitalele din județ acoperă propriile urgențe.

Este partea nevăzută a orașului: medicina care nu apare în programări, nu se termină la ora 15:00 și nu ia pauză duminica.

Ce trebuie să știe pacienții pe 6 și 7 iunie

Pentru urgențe majore, pacienții trebuie să se adreseze unităților de primiri urgențe sau camerelor de gardă. Pentru probleme care nu sunt critice, dar au nevoie de consult, centrele de permanență pot fi o soluție mai potrivită. Înainte de deplasare, este utilă verificarea graficelor publicate de DSP, mai ales în cazul maternităților, spitalelor de specialitate și centrelor de permanență.

Weekendul de gardă din Iași arată cât de mult depinde orașul de medicina de noapte și de weekend. Când restul sistemului încetinește, aceste echipe rămân pe loc. Iar pentru pacienți, simplul fapt că „este cineva acolo” poate face diferența dintre o sperietură și o tragedie. Clara DIMA