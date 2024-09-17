Workshop de metalurgie preistorică la Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni

Cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, miercuri, 18 septembrie 2024, începând cu ora 11.00, la Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, un workshop de metalurgie preistorică, intitulat „Atelierul lui Hefaistos. Introducere în lumea magică a metalului”.

În acest context, vor avea loc demonstrații legate de metalurgia epocii bronzului, participanții urmând să afle informații despre materia primă utilizată, precum și despre tehnicile de turnare și prelucrare a obiectelor din bronz.

Publicul va avea ocazia să descopere o lume plină de mistere, luând contact cu un meșteșug care a transformat profund societatea preistorică. Specialiștii afirmă că în acea perioadă metalurgia nu era o simplă tehnică de extragere și prelucrare a metalelor, ci era însoțită de valențe magice și, implicit, practicantul acesteia avea puterea unui șaman, care transforma roca în lichid și, pe acesta din urmă, în obiecte ce au supraviețuit mileniilor.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași și al Primăriei Comunei Cucuteni, marcând cea de-a XXXII-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului, a cărei temă este „Rute, contacte și conexiuni”.

Instituite în 1987, la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene, celebrate și în România din anul 1992, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere nu numai monumente istorice, dar și patrimoniu cultural mai puţin cunoscut.

Clara DIMA