Zece diaconi devin astăzi preoți la Catedrala din Iași

Dieceza Romano-Catolică de Iași trăiește miercuri, 24 iunie 2026, unul dintre cele mai importante momente ale anului. Zece diaconi vor deveni preoți, astăzi, 24 iunie 2026, în cadrul unei celebrări solemne organizate la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Sfânta Liturghie începe la ora 11:00 și va fi prezidată de PS Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași.

Momentul central al ceremoniei va fi impunerea mâinilor de către episcop și rostirea rugăciunii de consacrare. Potrivit învățăturii Bisericii Catolice, prin acest ritual este invocată revărsarea Duhului Sfânt și a darurilor necesare slujirii preoțești.

Cine sunt cei zece diaconi hirotoniți la Iași

Șase dintre viitorii preoți sunt absolvenți ai Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași. Este vorba despre Dominic Brandiu, din Parohia „Sfântul Gheorghe” din Lilieci, Iosif-Eduard Budău, din Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” din Valea Seacă, Laurențiu Diac, din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Bacău, Ioachim Doboș, din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Horgești, Alexandru Mârț și Daniel Mîrț, ambii proveniți din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Pildești.

Alături de ei vor primi hirotonirea Alexandru-Cristinel Chiricheș, din Congregația „Fiii Iubirii Milostive”, originar din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Luizi-Călugăra, și Laurențiu Frâncu, din Ordinul Carmelitan, provenit din Parohia „Sfântul Anton” din Faraoani. Cei opt au depus în seara de 23 iunie profesiunea de credință, jurământul de fidelitate și declarația de asumare a obligațiilor slujirii preoțești.

Grupul este completat de doi frați franciscani minori conventuali: Gabriel-Ștefan Mureșan, din Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare, și Florin Marian Nistor, originar din Huta-Certeze, filiala Târșolț.

Episcopi și preoți din țară și din străinătate

La celebrarea de la Iași vor concelebra PS Thomas Deenihan, episcop de Meath, Irlanda, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, și PS Petru Gherghel, episcop emerit. Vor fi prezenți formatorii și profesorii candidaților, preoți din România și din străinătate, persoane consacrate, seminariști, familiile viitorilor preoți și credincioși din comunitățile lor de origine.

„Prin impunerea mâinilor Preasfințitului Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași, zece diaconi vor fi hirotoniți întru preoție”, a declarat pr. Adrian Blăjuță, purtătorul de cuvânt al Diecezei Romano-Catolice de Iași.

O sărbătoare cu semnificație specială

Hirotonirea are loc în solemnitatea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Alegerea zilei de 24 iunie pentru hirotonirile sacerdotale reprezintă deja o tradiție importantă pentru Dieceza de Iași.

După primirea sacramentului Preoției, noii preoți vor putea celebra Sfânta Liturghie, administra sacramentele și sluji în comunitățile în care vor fi trimiși. Joi, 25 iunie, neo-prezbiterii vor celebra în capela Institutului Teologic din Iași o Liturghie de mulțumire, care va marca încheierea perioadei lor de formare și începutul misiunii sacerdotale. Clara DIMA