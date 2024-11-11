Zece minute petrecute într-o intersecție aglomerată a Iașului echivalează cu fumatul unui pachet de țigări!

* „Fie ca e vorba de infecții virale sau bacteriene, cu atât mai mult cu cât sunt aceste momente în care și aerul atmosferic este extrem de poluat, putem să vedem mai degrabă aceste exacerbări, cu inflamația căilor respiratorii generată de poluare și noxe. Practic, ne îmbolnăvește. O dată că este un ucigaș tăcut, știi că te-ai îmbolnăvit din cauza expunerii la noxe respiratorii când deja este prea târziu, și sunt niște modificări pulmonare ireversibile”, explică dr. Radu Crișan-Dabija, medic primar pneumolog

Scăderea temperaturii lor a readus în Iași un fenomen îngrijorător. În zilele mai reci cu anumite condiții meteo aerul respirat de ieșeni a fost aproape otrăvitor. Valorile maxime admise au fost depășite chiar și de trei ori la ambii indicatori cu privire la calitatea aerului, iar aceste fenomene se vor repeta în tot sezonul rece și apar mult mai des decât pe timpul verii, spun specialiștii. Medicii trag un semnal de alarmă, atât pacienții sănătoși cat și cei care au deja probleme preexistente ajung în număr mai mare la spital pe timp de toamnă și iarnă din cauza aerului poluat.

Fenomenul este des întâlnit în aproape toate marile orașe. La Iași principala sursă de poluare a aerului rămâne traficul. De altfel, la stația de măsurarea calității aerului stabilită pentru trafic în Iași în zona Podul de Piatră s-au înregistrat și cele mai mari depășiri pentru mai multe zile consecutive de când a început sezonul rece.

Centralele pe gaz și lemne măresc poluarea

O explicație privind scăderea calității aerului din cauza poluării excesive este și încălzirea locuințelor, indiferent că vorbim de centrale pe gaz, pe lemne sau sobe, ori încălzirea centralizată de la nivelul municipiului Iași. „Putem observa că în zilele de 6 și 7 nov au fost concentrații de poluare crescute la poluanții particulele în suspensie 16.56 PM 10 și PM 2.5 care au ajuns să fie de trei ori față de valoarea limită zilnică. Așadar putem spune că seara sunt potențate și de arderile din centralele termice pentru încălzirea populației, centrale termice pe gaz, pe lemne sau încălzirea centralizată”, explică Florin Poenaru, șef serviciu monitorizare calitatea aerului APM Iași

Aerul poluat, o otravă

Medicii spun că aerul poluat este un ucigaș tăcut, iar 10 minute petrecute în trafic într-o intersecție aglomerată sunt echivalentul fumatului unui pachet de țigări pe zi. „Fie ca e vorba de infecții virale sau bacteriene, cu atât mai mult cu cât sunt aceste momente în care și aerul atmosferic este extrem de poluat, putem să vedem mai degrabă aceste exacerbări, cu inflamația căilor respiratorii generată de poluare și noxe. Practic, ne îmbolnăvește. O dată că este un ucigaș tăcut, știi că te-ai îmbolnăvit din cauza expunerii la noxe respiratorii când deja este prea târziu, și sunt niște modificări pulmonare ireversibile”, explică dr. Radu Crișan-Dabija, medic primar pneumolog

În zilele în care nu bate vântul și are loc inversiune termică poluarea este ușor de văzut și cu ochiul liber. Deasupra Iașului se crează un negură care seamănă cu ceața și care conține extrem de multe substanțe toxice.

Maria STANCU