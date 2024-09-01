Zeci de artiști donează opere de artă în sprijinul școlarizării copiilor din zonele defavorizate ale Iașului

150 de copii din zonele vulnerabile ale Iașului (Șes Bahlui, Cantemir și Tătărași), care se duc în fiecare seară la culcare flămânzi, iar dimineața se trezesc în frig și întuneric, dar care vor să meargă la școală însă nu pot face acest lucru din cauză că familiile din care provin nu-i pot susține din punct de vedere financiar vor beneficia de sprijin pentru a-și putea urma visul.

„Minunea” se va înfăptui în cadrul unui proiect inițiat de Asociația „Salvați Copiii” – Filiala Iași în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași (PMI). „Pentru sprijinirea lor a luat naștere evenimentul caritabil Gala Zâmbet în Dar, care va fi organizat pe 20 septembrie la Congres Hall Palas, în sala Chopin - Vivaldi, o ocazie de a interveni împreună, ca o comunitate, pentru ca ei să nu repete destinul adulților din mediului defavorizat din care fac parte, marcat de lipsă de educație, sărăcie și neputință. Fondurile strânse cu acest prilej vor merge către susținerea lor cu suport educațional, emoțional, psihologic, hrană și îmbrăcăminte”, anunță reprezentanții Asociației „Salvați Copii” – Filiala Iași.

„Participarea la gală este o modalitate de a deveni parte dintr-o comunitate care motivează și inspiră schimbarea. Fiecare lucrare și bilet achiziționat contribuie la sprijinirea copiilor aflați în nevoie și la oferirea unei noi șanse la educație. Anul acesta, licitația caritabilă de artă este realizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, moderată de Maria Bilașevschi, președintele comisiei artistice. Fiecare gest de sprijin, fie că este vorba de achiziționarea unui bilet sau de participarea la licitația caritabilă, contribuie direct la oferirea unei copilării mai bune și la construirea unui viitor mai luminos pentru acești micuți. Gala reprezintă o șansă reală de a schimba destinele copiilor din comunitățile vulnerabile ale Iașului. Gala Zâmbet în Dar este despre recunoștință, sprijin și generozitate, o poveste pe care Salvați Copiii Iași o scrie alături de toți cei care cred că fiecare copil merită o șansă la o viață mai bună și o copilărie fericită”, mai precizează organizatorii.

Printre artiștii care vor dona opere de artă în cadrul licitației se numără Emilia Avărvăroaei, Alina Avram, Vladlen Babcinețchi, Ramona Biciușcă, Bianca Boroș, Gabriel Caloian, Emanuel Chiriac, Neli Chiriță, Claudiu Ciobanu, Marinela Ciobanu, Anca Coțovanu, Mihai Coțovanu, Gheorghe Drăgan, Cristian Diaconescu, Doru Cernea Constantin, Gabriela Drinceanu, Sabina Drinceanu, Valentina Druțu, Fire Kultur, Mihaela Gemanaru, Gabriel Gheorghiu, Carmen Gîtlan, Daniela Grapă, Eugen Harasim, Ofelia Huțul, Gheorghe Lungu, Georgiana Macovei, Ecaterina Marghidan, Ana-Maria Negara, Dragoș Pătrașcu, Marinica Pișta, Luigi Puiu, Denisa Pușcașu, Marcel Pușcașu, Ciprian Romaniuc, Marinela Rusu, Lucian Smău, Liviu Suhar, Elena Șoltuz, Mircea Ștefănescu, Constantin Tofan, Florin Ungureanu, Mihail Voicu. De asemenea, la licitație vor fi prezente lucrări semnate de artiștii Mădălin Țibichi, Mihaela Ciobanu, Alina Kraus, Dana Fighiuc, Petru Sîncu și Tudor Bura.

Participanții pot alege în licitația mută și vinuri de colecție de la cramele Domeniile Averești, Via Viticola - Crama DeMatei, Crama Gramma, Domeniul Bogdan, Domeniile Bohotin, Velvet Winery, Crama Familia Savu, Crama Jelna, Crama Teodor, Zetea distilării, Crama Cotnari, Crama Jitar, pălării semnate de Mihaela Iacob, bijuterii Maria’s Ladybugs, genți Chu Chu, seara urmând să se încheie cu spectacolul de teatru „Dineu cu proști”, în regia, traducerea și adaptarea lui Sebastian Bădărău. Edi MACRI