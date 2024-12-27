Zeci de ieșeni care au exagerat cu mâncarea și băutura, spitalizați în prima zi de Crăciun!

* în doar 24 de ore (de la ora 7 a primei zile de Crăciun, la ora 7 a zilei de 26 decembrie) la Unitatea Primiri Urgențe Iași au fost consultați 210 pacienți * dintre aceștia, 25 au ajuns pe mâinile medicilor după consumul excesiv de alimente, iar 16 din cauza excesului de alcool

La UPU Iași au ajuns, în prima zi de Crăciun, multe victime ale agresiunilor fizice, cel mai grav caz fiind cel al unei femei în vârstă de 51 de ani ani, cu pneumotorax, transferată la Secția de Chirurgie toracică.

Din totalul de 210 pacienți ajunși pe mîna medicilor, 33 au fost cazuri de traumatisme, inclusiv un bărbat de 29 de ani accidentat pe bicicletă, care a refuzat investigațiile ulterioare, 7 persoane agresate fizic, 25 de cazuri legate de consumul excesiv de alimente și 16 cauzate de alcool.

Conform informațiilor șefului UPU SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, cazurile mai grave au inclus un AVC ischemic acut (bărbat în vârstă de 71) de ani, un pacient cu ingestie involuntară de antigel (51 ani), arsuri oculare cauzate de petarde la doi minori și urgențe cardiace, precum STEMI inferior (M68). Un alt caz, de tromboembolism pulmonar bilateral sever, a fost raportat la o tânără de 18 ani, internată la Cardiologie. Carmen DEACONU