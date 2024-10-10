Zeci de mii de pelerini vin, zilnic, la Mitropolie!

Peste 60.000 de pelerini s-au închinat deja la moaștele Sfintei Parascheva. Lângă ele au fost aduse și Moaștele Sfântului Pantelimon de la muntele Athos. Se spune ca acestea au puteri vindecătoare, de-a lungul vieții fiind medic fără de arginți, muncind în mod voluntar pentru sănătatea oamenilor, fără să ceară vreo plată. Bucuria este cu atât mai mare pentru femei, căci ele nu au acces pe Muntele Athos.

La rând, zeci de mii de pelerini se adună. Orele de așteptare cresc, pe zi de trece. Dar nimic nu îi face pe pelerini să dea înapoi. Ei rămân neclintiți în ciuda greutăților. Tot ce își doresc este să ajungă și să se închine la sfinți.

Printr-o procesiune impresionantă, moaștele Sfântului Pantelimon de la muntele Athos au fost întâmpinate de zeci de preoți și voluntari cu lumânări aprinse în mâini la Catedrala Mitropolitană din Iași. „După o tradiție care are deja un anumit număr de ani, pentru Sfântul pelerinaj ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, sunt aduse din țară sau din afara țarii sfinte moaște pentru a mări bucuria pelerinilor care vin la Iași. Cu atât mai mult este bucuria pelerinelor, care nu pot merge spre închinare în Sfântul Munte Athos să aibă posibilitatea să se închine cu pelerinii bărbați la sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon”, a spus ÎPS Teofan - Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Sfântul Pantelimon este un sfânt care a trăit în primele veacuri creștine și a fost un doctor fără de arginți, fără să fie plătit. Așa ca mult au fost cei care au dorit să se închine la el, se spune ca are puteri vindecătoare. „Am stat la rând și acum am venit să particip la moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon”, a spus o femeie care a participat la procesiune.

„Special am venit din toată inima mea și voi veni toată viața că tare ajutători sunt sfinții. M-au scăpat din toate problemele pe care le aveam. De vreo opt ani, așa, am avut o problemă de sănătate și de atunci cu adevărat am descoperit ce înseamna Dumnezeu și Sfințiu. Noi nu putem ajunge acolo și a fost o bcuurie, poate se vede și pe chipul meu, nu pot sa o descriu în cuvinte”, a mărturisit o altă femeie aflată la rând.

„În mod special am venit pentru că este Sfântul la care mă rog întotdeauna, mai ales când e vorba de o boală sau ceva. El este Sfântul nostru de suflet. Deși în fiecare an venit și pentru Cuvioasa, dar acum a fost un moment special. Este prima dată și a fost surprinzător că au fost deschise și le-am putut atinge. Asta a fost un moment foarte emoționant. Întotdeauna Sfintele moaște sunt acoperite”, a declarat un pelerin după ce s-a închinat.

La rând, pelerinii primesc apă și mâncare

Restaurantele, dar și oamenii din Iași sunt alături de pelerini și au dăruit sarmale de post celor care așteptau la rând. „Sunt foarte bune. Să zicem bogdaproste. Am făcut insulina și chiar imi era foame. Nu mă simt bine că am diabet, fac insulină la opt și stau și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, sa ajung la ea”, explică o femeie aflată în rând de câteva ore.

Vineri seara, începând cu ora 19, va avea loc Procesiunea Calea Sfinților. Cele două racle cu moaște vor fi purtate de un sobor de preoți pe străzile din centrul Iașului. Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe. Maria STANCU