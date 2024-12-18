Zeci de proiecte aprobate de consilierii județeni, în ultima ședință din an

Consilierii județeni au aprobat, miercuri, 39 de proiecte de hotărâre din mai multe domenii de interes, precum serviciile sociale oferite de DGASPC, transportul județean, investiții în realizarea parcurilor industriale, precum și în rețeaua de spitale din administrarea Consiliului Județean Iași.

Plenul CJ a aprobat aderarea Județului Iași ca membru susținător al Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Iași, pentru perioada 2025-2028. Prin acest parteneriat, se reafirmă angajamentul față de comunitate pentru îmbunătățirea calitatea vieții cetățenilor. Sprijinul financiar acordat anual de Consiliul Județean către Crucea Roșie Iași este în valoare de 100.000 de lei și va fi direcționat către finanțarea diverselor proiecte umanitare derulate de organizație. „În această perioadă a anului, când privim înapoi la realizările importante din 2024, dorim să adresăm un mesaj de încredere și optimism pentru toți ieșenii. Suntem conștienți de provocările cu care ne confruntăm, dar și de pașii concreți pe care i-am făcut în dezvoltarea județului nostru. În 2024, am reușit să avansăm semnificativ în proiecte de mare impact pentru comunitatea noastră. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, ne dorim să demarăm lucrările atât la Spitalul de Boli Respiratorii, un proiect crucial pentru sănătatea ieșenilor, dar și să obținem finanțarea necesară pentru Institutul de Boli Cardiovasculare, un proiect de referință pentru medicina din Iași. Aceste proiecte sunt acum mature și așteaptă doar resursele financiare de la Ministerul Sănătății pentru a deveni realitate... În 2025, obiectivele noastre rămân neschimbate: dorim să începem construcția celor 73 de kilometri de șosea de centură a municipiului Iași prin ADR și, totodată, să preluăm centura Podu Iloaiei pentru a oferi ieșenilor condiții sigure de trafic.”, a mențional Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Bani pentru modernizarea drumului de acces către aeroport

Tot miercuri, consilierii județeni au aprobat, în cadrul unei ședințe extraordinare, contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în cuantum de maximum 150 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiții ce vizează modernizarea drumului județean DJ 248: limită municipiul Iași – intersecție Centura Iași, km. 4+345 – 7+670, achiziționarea unei părți din imobilul situat în municipiul Iași, strada Elena Doamna, nr. 49 și modernizarea infrastructurii de transport rutier în vederea asigurării accesului în zona Aeroportului Internațional Iași, respectiv modernizarea drumului județean DJ 282G: limită municipiul Iași - Aroneanu - Rediu Aldei (aproximativ 6,5 km). Carmen DEACONU