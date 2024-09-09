Zelenski a dezvăluit planul de pace pentru Ucraina: 'Cu pachetul de descurajare vom pune capăt războiului'

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Italia, a vorbit, de la Cernobbio, despre un plan pentru pace pe care îl va prezenta, în noiembrie, candidaților în cursa pentru Casa Albă, Kamala Harris și Donald Trump: „Cu acești pași, cu convingere, cu conferințe de reconstrucție și cu acorduri concrete, vom consolida economia și vom apropia sfârșitul războiului”, afirmă el.

„Suntem mai aproape ca niciodată de sfârșitul războiului din Ucraina” - afirmă președintele Volodimir Zelenski, vorbind la Forumul Teha din Cernobbio, după întâlnirea cu Giorgia Meloni. Numărul unu de la Kiev a reiterat că în noiembrie va prezenta celor doi candidați la alegerile din SUA, Kamala Harris și Donald Trump, un plan de pace despre care vorbise deja la sfârșitul lunii august. „Cu acești pași, cu convingere, cu conferințe de reconstrucție și cu acorduri concrete, consolidăm economia și aducem mai aproape sfârșitul conflictului, a continuat el.

„Am pregătit un plan și vreau să îl împărtășesc cu actualul președinte al SUA, deoarece există unele puncte care depind de America. Sper că voi avea ocazia să arăt acest plan lui Biden și potențialilor candidați la președinția SUA, Harris și Trump, și să primesc reacții și feedback. Vrem garanții“, a explicat Zelenski într-un interviu difuzat pe Rai 1 și înregistrat la Cernobbio. „Nu este vorba doar despre arme, ci și despre probleme globale importante“, a punctat el. Referirea este la „un pachet de apărare concret. Și dacă îl vom avea, acesta va fi un puternic factor de descurajare pentru Rusia și pentru încheierea războiului în termeni diplomatici”.

Ieri, Zelenski a avut o lungă discuție cu Giorgia Meloni, foarte importantă având în vedere că guvernul italian a rămas singurul din Europa care s-a opus utilizării ajutorului său militar pe teritoriul Rusiei. Dar președintele ucrainean a reiterat: „Până în prezent nu avem probleme cu Italia și în relațiile noastre bilaterale“. „Cu Giorgia Meloni am discutat toate detaliile concrete ale unei conferințe de reconstrucție care va avea loc la Roma în 2025. Aceasta va trebui să aibă un conținut concret, specific, care să fie de interes și pentru mediul de afaceri italian, nu doar pentru Ucraina”, a mai spus Zelenski, potrivit presei din Peninsulă.