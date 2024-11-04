Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Patrimoniul instituţiilor de cultură trebuie făcut cunoscut tuturor generaţiilor. Aceasta este una dintre temele semnificative ale evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi, care încep astăzi, la Iaşi, și se vor încheia sâmbătă.

Sub semnul continuităţii şi profesionalismului, seria de activități constituie un prilej pentru a dezbate teme actuale din domeniul științei informării și documentării. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Biblioteca şi Universitatea”.

Ceremonia de deschidere va avea loc de la ora 12, în Aula Bibliotecii. Cu acest prilej, prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, va susține conferința intitulată „Gheorghe Asachi – un om al cărții”, iar conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va susține conferința „Biblioteca Centrală Universitară din Iași – istorii, oameni, patrimoniu”.

Un eveniment semnificativ al acestei ediţii va avea loc marţi, 5 noiembrie, de la ora 15, în Aula Bibliotecii. Specialiştii, dar şi publicul larg, vor avea ocazia să participe la dezbaterea „Patrimoniul instituțiilor de cultură”, care îi va avea ca invitați pe conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, dr. Aurica Ichim, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, manager al Muzeului Național al Literaturii Române, dr. Daniel Nazare, director al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, şi conf. univ. dr. Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi. Invitaţii vor prezenta sinteze ale valorilor pe care instituţiile lor le deţin, precum şi promovarea acestora în era digitală. Se va discuta, de asemenea, despre provocările activităţii de conservare.

În aceeaşi notă, miercuri, 6 noiembrie, începând cu ora 10, va avea loc simpozionul cu participare internațională „Biblioteca şi Patrimoniul”, la care vor participa cu lucrări specialiști din mediul universitar, bibliotecari și cercetători.

În perioada 17 octombrie – 7 noiembrie, studenții, masteranzii și doctoranzii au ocazia să participe la un concurs inedit, intitulat „Cartea preferată”. Participanții vor crea, cu ajutorul unui telefon mobil sau al unei camere video, un book trailer (videoclip) de maximum 3 minute prin care vor prezenta cartea preferată într-un mod original și creativ, cu scopul de a atrage atenția și de a-i incita la lectură pe potențialii cititori. Clipurile care intră în concurs vor fi postate ulterior de organizatori pe pagina de YouTube a BCU Iași și pe pagina de Facebook a instituției, putând fi votate de public în perioada 28 octombrie – 6 noiembrie 2024. Vor fi premiate cele mai populare 3 videoclipuri, votate de public. Premiile, constând în bani, sunt oferite de Fundația Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi . Numele câştigătorilor vor fi anunţate joi, 7 noiembrie, pe pagina de Facebook a instituţiei și pe site-ul bibliotecii.