Ziua Biodiversității Grâului, organizată de USV Iași la Ezăreni

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), Facultatea de Agricultură prin disciplinele de Ameliorarea plantelor și Genetică organizează Ziua Biodiversității Grâului, vineri, 26 iunie 2026, începând cu ora 10:00, la Stațiunea de cercetare și practică studențească (SCPS) Ezăreni, din comuna Miroslava.

În cadrul evenimentului, reprezentații Facultății de Agricultură USV Iași vor prezenta colecția cu cele aproape 1000 de tipuri diferite de grâu (grâu comun, alac, spelta), soiuri de leguminoase (lupin, linte, fasole) și alte specii cu importanță agronomică, noi tehnologii agricole și vor avea sesiuni de informare despre cele mai bune practici agronomice rezistente la schimbările climatice și despre soiurile create în laboratoarele de cercetare USV Iași.

„Prezentarea celor peste 1000 de cultivare de grâu va avea loc în câmpurile disciplinelor situate la SCPS Ezăreni. Obiectivul principal este să identificăm regiunile genetice esențiale implicate în anumite trăsături cu importanță agronomică ridicată, cum ar fi rezistența la patogeni, toleranța la schimbările climatice sau producția. Ne dorim soiuri cu o producție ridicată, dar și cu o stabilitate foarte bună, un soi care să poată produce suficient cât să acopere cel puțin cheltuielile într-un sezon pedo-climatic nefavorabil”, a transmis conf. univ. dr. Iulian Gabur, prodecan al Facultății de Agricultură a USV Iași.

Participanții la eveniment vor avea oportunitatea de a observa în câmp diversitatea biologică, caracteristicile și rezultatele activităților de cercetare desfășurate de disciplinele de Ameliorarea Plantelor și Genetică, din cadrul Facultății de Agricultură USV Iași.

De asemenea, va fi o ocazie excelentă pentru studenți, cercetători, fermieri și toți cei interesați de viitorul agriculturii să descopere importanța conservării și valorificării resurselor genetice vegetale.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 25.06.2026