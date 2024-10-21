Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Ziua de închisoare în plus nu l-a ajutat cu nimic. Rămâne după gratii încă un Revelion

Ziua de închisoare în plus nu l-a ajutat cu nimic. Rămâne după gratii încă un Revelion

Ziua de închisoare în plus nu l-a ajutat cu nimic. Rămâne după gratii încă un Revelion

* motivul condamnării: a lovit un cioban şi a răpit o oaie

Mare scandalagiu la viaţa lui, Andrei O. din Belceşti şi-a schimbat total conduita după doar câteva săptămâni petrecute în Penitenciarul Iaşi. Dacă s-ar fi hotărât un pic mai devreme, şi-ar fi petrecut sărbătorile de iarnă acasă, în libertate. Aşa însă, culmea ghinionului, vă rămâne în puşcărie pentru al patrulea Revelion consecutiv.

Tânărul a ajuns aici după un jaf comis la beţie, o faptă de o stupizenie rar întâlnită. Se reîntâlnise întâmplător cu un vechi prieten din copilărie, Ionuţ G., şi, de bucurie, au mers la o bodegă din zona gării, golind de zor paharele cu rachiu. S-au îmbătat, amintindu-şi cu nostalgie de aventurile din vremurile de demult. La un moment dat, Andrei i-a propus lui Ionuţ să mai facă una lată, ca pe vremuri. A luat căruţa trasă de un singur cal şi au pornit-o spre Cotnari.

Pe drum, atelajul s-a intersectat cu turma de oi păzită de Nelu C. şi Dănuţ M. Cei din Belceşti au oprit vehiculul rural, au coborât şi au atacat ciobanii. Ionuţ i-a căutat pe la buzunare, n-a găsit decât un pachet de ţigări, pe care l-a confiscat imediat. Andrei a luat o pătură, a aruncat-o peste o oaie, răpind astfel cornuta din mijlocul turmei. După care au plecat, foarte încântaţi de pradă. Au ajuns la Cotnari, au intrat în alt local, au băut şi s-au lăudat cu isprava lor. Aşa i-au găsit poliţiştii.

Pentru jaful comis, Andrei şi Ionuţ au primit câte trei ani şi trei luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. La început, Andrei nu s-a acomodat deloc cu viaţa din puşcărie, de câteva ori a făcut tărăboi, fiind plasat să-şi execute restul de pedeapsă în regim de maximă siguranţă. S-a învăţat minte şi n-a mai creat probleme. Comportamentul i-a impresionat pe cei de la Penitenciar, care au propus liberarea condiţionată. Dar omiseseră să-i schimbe regimul de detenţie în unul deschis sau semideschis. Ceea ce a contat enorm.

Solicitarea a fost dezbătută de magistraţii Judecătoriei Iaşi la finele săptămânii trecute. Conform socotelilor acestora, pentru a fi liberat condiţionat, condamnatul ar fi trebuit să execute două treimi din pedeapsa aplicată. Adică, 792 zile de închisoare. La momentul respectiv, el avea una în plus. Dar n-a contat. Ci faptul că a rămas în regim de maximă siguranţă. Aşa că i-a fost refuzată punerea în libertate şi va ieşi la termen. Pe 11 ianuarie 2025, fix după sărbătorile de iarnă. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

