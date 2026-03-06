În această dimineață, șoferii au simțit din nou cum crește presiunea asupra buzunarului: motorina s-a scumpit cu alți 9 bani pe litru, iar benzina standard a rămas pe loc, ca o pauză de respiro într-o lună în care carburanții nu au mai cunoscut odihna. Este a treia majorare din luna martie și a treia consecutivă în doar trei zile, după ce în zilele precedente prețul benzinei și motorinei a sărit cu 9, respectiv 15 bani pe litru.

Această avalanșă de scumpiri vine după un șir de opt creșteri consecutive în februarie, iar pentru șoferi, vestea nu este decât începutul unui coșmar care pare că nu se mai termină.

La Iași, harta prețurilor este clară: cea mai ieftină benzină se vinde 8,18 lei/l la stația Socar de pe Splai Bahlui, în timp ce cei care optează pentru stația OMV Târgu Frumos plătesc până la 8,28 lei/l. În stațiile Lukoil prețul varia între 8,19 lei/l (cele din municipiul Iași) și 8,21 lei (Podu Iloaiei) și 8,21 lei/l (Războieni și Târgu Frumos). Benzinăriile Petrom aveau prețuri cuprinse între 8,20 și 8,22 lei/l , stațiile Rompetrol, Mol, OMV – 8,26 lei/l.

Motorina cea mai ieftimă se regăsea în Stația Socar splai Bahlui – 8,59 lei/l, iar cea mai scumpă în stațiile Mol și OMV – 8,68 lei/l. În stațiile Petrom, prețurile variau între 8,61 și 8,63 lei/l, la Rompetrol – 8,67, iar la Lukoil prețul era uniform - 8,62 lei/l.

Războiul din Orientul Mijlociu, focul care a aprins piața carburanților

Creșterile nu sunt întâmplătoare: tensiunile din Orientul Mijlociu au împins petrolul până la 84 de dolari pe baril, iar conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a zguduit piețele internaționale de energie. Atacurile Teheranului asupra navelor și infrastructurii energetice au suspendat transporturile în Golf și au oprit producția din state vitale precum Qatar și Irak, afectând aproape o treime din petrolul global și o cincime din gazele naturale. Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea lumii, a fost blocată – și cu ea, prețurile au început să explodeze.

Cotațiile la petrol și motorină au crescut vertiginos: motorina s-a scumpit cu 17%, gazele naturale cu 70%, în timp ce benzina și petrolul ating praguri care păreau imposibile. În Europa, consumatorii privesc șocul pe care îl provoacă prețurile: cozi la benzinării, stații fără carburant și frica că situația se va înrăutăți.

România în topul prețurilor europene

La noi, accizele și TVA-ul fac ca România să fie una dintre țările cu carburanți scumpi din Europa. De la începutul lui 2025, trei majorări de acciză și două creșteri ale cotei TVA au împins prețurile în sus: benzina a crescut 34 de bani pe litru la 1 ianuarie 2026, motorina cu 31 de bani, după ce anul trecut prețurile urcaseră deja cu 40-42 de bani pe litru. Daniel BACIU