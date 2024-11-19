Ziua Mondială a Filosofiei, la Muzeul „Poni-Cernătescu”

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” – Filiala Iași, invită publicul să participe sâmbătă, 23 noiembrie 2024, începând cu ora 14.00, la un eveniment special dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei, care se va desfășura la Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași.

„Invităm publicul interesat de filosofie, artă și spiritualitate la acest eveniment care încurajează dezvoltarea personală și cunoașterea profundă a tradițiilor filosofice.”, subliniază Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul va include prelegerea „Ce este sufletul ?” susținută de Marius Andro, în cadrul căreia vor fi explorate și aduse în actualitate idei din tradițiile filosofice ale lumii cu privire la acest subiect fundamental și un atelier de realizare a mandalelor, un exercițiu creativ ce explorează simbolistica mandalei ca mijloc de căutare a sinelui și a identității.

Evenimentul special dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei se va încheia cu un microrecital vocal-instrumental susținut de Denisa Iovu și Daria Elena Străchinaru, eleve ale Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, care vor interpreta două arii celebre din operele lui Wolfgang Amadeus Mozart: „Aria Barbarieni” din „Nunta lui Figaro” și „Aria Zerlinei” din „Don Giovanni”, acompaniate la pian de prof. dr. Iraida Andriuți.

Clara DIMA