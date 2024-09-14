114 copii din județ au învățat să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor

* în cadrul Școlilor de Vară STEAM, 114 copii din județul iași au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale * activitățile au fost susținute de mentori cu experiență din rețeaua Științescu și au acoperit teme diverse, de la robotică, imprimare 3D și artă digitală la chimia Sistemului Solar sau a apei

Prin jocuri și experimente, 114 copii din județul Iași au explorat, timp de 5 zile, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul Școlilor de Vară STEAM gratuite coordonate de Fundația Comunitară Iași. Activitățile au fost susținute de mentori cu experiență din rețeaua Științescu, și au acoperit teme diverse, de la robotică, imprimare 3D și artă digitală la chimia Sistemului Solar sau a apei.

Fundația Comunitară Iași a finalizat deja două Școli de Vară STEAM gratuite pentru copii, organizate de Asociaţia Rediu lui Tătar și Fundația Academică IF 2000.

La Școala de Vară „STEAM CAMP”, organizată de Asociația Rediu lui Tătar, în colaborare cu Centrul Cultural Tăuteşti și Şcoala Gimnazială Rediu, în perioada 5-9 august, copiii din clasele primare și gimnaziale au participat la ateliere practice în care apa, elementul principal, a fost folosită pentru a explica noțiuni de bază dinl știință, tehnologie, artăși inginerie. Sesiunile de învățare și experimente s-au împletit cu momente de joacă și muzică, în care emoţiile copiilor au fost centrul de interes.

La Școala de Vară „Noi Orizonturi”, organizată de Fundația Academică IF 2000, în colaborare cu Primăria Cotnari și Biblioteca Orășenească „Universul Cunoașterii” Târgu Frumos, în perioada 26-30 august, copiii din gimnaziu, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani au participat la ateliere de: robotică, imprimare 3D, artă digitală și desen, chimia Sistemului Solar și Astronomie pentru începători.

„Una dintre poveștile care ilustrează cel mai bine rezultatele Școlii de Vară STEAM vine de la o participantă din clasa a VI-a: Pot descrie ce mi-a plăcut cel mai mult la școala de vară STEAM în 8 cuvinte: prieteni noi, distracție, activități recreative, informații noi și zâmbete. Acest testimonial succint reflectă perfect obiectivele și impactul proiectului nostru. În doar câteva cuvinte, eleva reușește să evidențieze aspectele cheie ale Școlii de Vară: socializare și creare de noi prietenii, atmosfera distractivă și plăcută, natura recreativă și interactivă a activităților, dobândirea de noi cunoștințe, experiența pozitivă generală, exprimată prin voie bună și distracție. Faptul că o participantă tânără poate sintetiza experiența sa într-un mod atât de elocvent demonstrează impactul profund al programului. Acest feedback nu doar validează abordarea noastră educațională, care îmbină învățarea cu distracția, dar subliniază și succesul în crearea unui mediu prietenos și stimulant pentru participanți”, a declarat Dorin Cozan, Coordonator proiect,

Fundația Academică IF 2000.

