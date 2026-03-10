130 de străzi din Iași intră în modernizare: lucrări de aproape 300 milioane de lei

Primăria Municipiului Iași derulează în această perioadă unul dintre cele mai ample programe de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale din ultimii ani. În total, aproape 130 de străzi din toate zonele orașului sunt incluse în diferite etape ale programului – de la lucrări aflate în execuție, până la proiecte în curs de proiectare sau pregătite pentru lansarea procedurilor de achiziție.

În prezent, municipalitatea are contracte de lucrări în derulare pentru 44 de străzi, la care se adaugă două proiecte majore de infrastructură, respectiv modernizarea și reconfigurarea pasajelor rutiere din zonele Socola și Alexandru cel Bun. Valoarea totală a acestor contracte se ridică la aproximativ 285,7 milioane de lei.

În paralel, Primăria derulează și un program dedicat modernizării trotuarelor și aleilor pietonale din oraș. Lucrările se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 100.000 de metri pătrați și sunt realizate de compania Symmetrica, contractul având o valoare de 27,6 milioane de lei. Potrivit municipalității, stadiul actual al acestui program este de aproximativ 85%.

Pe lângă aceste investiții, alte câteva zeci de străzi sunt incluse în programul de reparații curente derulat de societatea municipală Citadin, care intervine periodic pentru întreținerea și reabilitarea carosabilului.

Străzi aflate aproape de finalizare

În cadrul primelor două loturi de lucrări, mai multe străzi au fost deja finalizate sau se află în faza de recepție a lucrărilor. Printre arterele pe care lucrările au fost finalizate se numără străzile Dr. Nicolae Vicol, George Coșbuc, Alexandru Vlahuță și Dumitrașcu Cantacuzino. Alte străzi sunt foarte aproape de finalizare, precum Simion Bărnuțiu, Fundac Strugurilor, Gloriei, Alba Iulia, Călugăreni, Bucovinei, Teascului, Podoleanu și Poienilor.

Lucrările din aceste loturi sunt realizate de asocierea formată din companiile Concret Drum și Alpenside, contractele având o valoare cumulată de aproape 20 de milioane de lei.

Noi lucrări pregătite pentru începere

Un alt pachet de lucrări, în valoare de peste 20 de milioane de lei, a fost contractat la finalul anului 2024 și urmează să înceapă după obținerea avizelor necesare de la Poliția Rutieră. Aceste lucrări vor viza mai multe zone ale orașului, printre care Bucium, Păcurari, Copou, Crucea Roșie, Bularga, Valea Adâncă, Tătărași și zona centrală.

Străzile incluse în acest lot sunt Fermei și Eugen Stătescu din Bucium, Șipoțel și fundac Olari din Păcurari, Mocanului din cartierul Crucea Roșie, Ursulea din Copou, Izlaz din Bularga, precum și mai multe artere din zona Valea Adâncă și Tătărași.

În paralel, Primăria pregătește atribuirea unui alt lot de lucrări pentru modernizarea a zece străzi, între care Grigore T. Popa, Dealul Zorilor, Rampei, Păcureț, Rediu și drumul de legătură dintre Iași și Ciurea. Pentru acest pachet de investiții municipalitatea organizează o licitație publică cu o valoare estimată de peste 31 de milioane de lei, ofertele urmând să fie depuse până la 16 martie 2026.

Proiecte rutiere majore aflate în execuție

Pe lângă modernizarea străzilor, municipalitatea derulează și mai multe proiecte importante de infrastructură rutieră.

Unul dintre acestea este modernizarea Șoseaua Bucium, unde lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 75%. Pe acest tronson a fost turnat asfaltul pe întreaga lungime, au fost montate bordurile, iar în prezent se lucrează la amenajarea trotuarelor și la reconfigurarea intersecțiilor.

De asemenea, lucrările la Bulevardul Poitiers au fost finalizate, proiectul aflându-se în prezent în faza de recepție.

Un alt proiect major este modernizarea Pasajul Socola, unde lucrările sunt abia la început, cu un stadiu de aproximativ 7%. În șantier au fost livrate deja aproximativ jumătate dintre grinzile prefabricate necesare construcției, însă ritmul lucrărilor depinde și de realizarea unei rute alternative de circulație pe sub pasaj.

În paralel se desfășoară lucrări și la Pasajul Alexandru cel Bun, unde stadiul de execuție este de aproximativ 10%. Echipele de constructori lucrează în prezent la consolidarea structurii pasajului și la intervenții asupra stâlpilor și rampelor.

Un alt proiect aflat în execuție este modernizarea Strada Aurel Vlaicu, unde lucrările au ajuns la un stadiu de 82%. În această etapă se reconstruiește podul peste râul Ciric, ultimul segment care nu fusese modernizat anterior.

În schimb, lucrările la Strada Podișului nu au început încă, deoarece aproximativ 600 de metri de drum trebuie trecuți mai întâi în domeniul public pentru a permite intervențiile.

Peste 70 de proiecte rutiere sunt în pregătire

Pe lângă lucrările aflate în execuție, municipalitatea are în diferite etape de proiectare sau autorizare peste 70 de alte străzi, poduri și pasaje. Pentru multe dintre acestea au fost deja aprobați indicatorii tehnico-economici, au fost elaborate proiectele tehnice și au fost obținute autorizațiile de construire.

Printre cele mai importante proiecte pregătite pentru următorii ani se numără realizarea Pasajul Podu Roș, destinat fluidizării traficului într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș. Proiectul prevede construirea a două pasaje supraterane unidirecționale, fiecare cu câte o bandă de circulație.

De asemenea, municipalitatea pregătește modernizarea Strada Aeroportului, restaurarea Podul de Piatră Vechi, precum și reparații capitale la Podul Nicolae Iorga și Podul Cerna.

Lista proiectelor aflate în pregătire include numeroase alte străzi din zone precum Valea Adâncă, Bucium, Moara de Vânt, Galata sau Tătărași.

Implementarea acestor proiecte depinde însă de alocările bugetare din anii următori, multe dintre ele urmând să intre în procedura de licitație doar după identificarea surselor de finanțare. Daniel BACIU