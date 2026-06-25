Interes exploziv pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România! Nu mai puțin de 14 oferte au fost depuse pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe Tronsonul 4 al Autostrăzii A8, segmentul strategic care va lega Iașul de viitorul pod peste Prut de la Ungheni.

Contractul, estimat la peste 55 de milioane de lei și cu o durată totală de 110 luni, a atras companii și asocieri din România, Italia, Spania, Polonia, Turcia și Macedonia de Nord, într-o competiție acerbă pentru unul dintre cele mai râvnite proiecte de infrastructură din regiunea Moldovei.

Miza este uriașă: supervizarea construcției celor 15,5 kilometri de autostradă care vor include 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere strategice, inclusiv conexiunile către viitorul Spital Regional de Urgență și Aeroportul Internațional Iași.

În paralel, Compania Națională de Investiții Rutiere se pregătește să semneze contractul de execuție cu asocierea italiană ITINERA – ICM – SAIPEM, desemnată câștigătoarea licitației pentru construirea tronsonului.

Finanțat prin programul SAFE, proiectul are o importanță strategică majoră pentru întreaga regiune, urmând să asigure una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Republica Moldova și să includă primii kilometri ai viitoarei conexiuni de autostradă peste Prut.

Pentru Iași și pentru întreaga Moldovă, acesta este unul dintre proiectele care pot schimba radical viitorul regiunii. După decenii de așteptare, Autostrada Unirii face noi pași concreți către realizare, iar interesul uriaș al marilor companii internaționale confirmă importanța strategică a investiției.

Dacă procedurile vor continua fără întârzieri majore, tronsonul Iași -Ungheni poate deveni poarta de intrare a Moldovei într-o nouă etapă de dezvoltare economică și conectare europeană. Daniel BACIU