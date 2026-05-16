Creștinii ortodocși îl pomenesc pe 16 mai pe Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit, sfânt mai puțin cunoscut publicului larg, dar cu un loc important în istoria vieții monahale. În calendarul ortodox, ziua apare alături de pomenirea Sfântului Cuvios Teodor cel Sfințit, iar în calendarul lunii mai 2026 este menționată ca sărbătoare cu cruce neagră.

Sfântul Teodor cel Sfințit este legat de începuturile monahismului organizat din Egipt și de numele Sfântului Pahomie cel Mare, întemeietorul vieții de obște. Potrivit sinaxarelor, Teodor a fost ucenicul Sfântului Pahomie, iar după moartea acestuia a ajuns stareț al mănăstirilor întemeiate de părintele său duhovnicesc.

Cine a fost Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit

Sfântul Teodor cel Sfințit s-a născut în Tebaida de Sus și, încă din tinerețe, a ales viața monahală. Tradiția bisericească arată că, la vârsta de 14 ani, a părăsit casa părintească și a mers la mănăstirea Sfântului Pahomie cel Mare. Mai târziu, și mama sa, și fratele său au urmat aceeași cale a vieții monahale. Numele său a rămas asociat cu ascultarea, rigoarea duhovnicească și capacitatea de a conduce comunități monahale. După trecerea la cele veșnice a Sfântului Pahomie, Teodor a fost ridicat de obște la conducerea mănăstirilor întemeiate de acesta. Sfântul Teodor cel Sfințit a trecut la cele veșnice pe 16 mai 367.

Ce înseamnă sărbătoare cu cruce neagră

În calendarul ortodox, sărbătorile cu cruce neagră marchează zile de pomenire importante, dar nu au același regim liturgic și popular ca sărbătorile cu cruce roșie. Pentru credincioși, acestea sunt momente de rugăciune, de aducere aminte și de cinstire a sfinților, fără a fi considerate zile libere legale sau praznice împărătești.

Ziua de 16 mai nu este doar o simplă mențiune de calendar. Pentru credincioșii care poartă numele Teodor, Tudor, Teodora, Tudora sau alte derivate, poate fi și un reper onomastic, în funcție de tradiția familiei și de obiceiul local.

Rugăciune, smerenie și model de viață monahală

Viața Sfântului Teodor cel Sfințit este prezentată în tradiția ortodoxă ca o lecție despre desprinderea de confort, asumarea credinței și ascultarea față de îndrumătorul duhovnicesc. Textele liturgice îl descriu ca pe un om al postului, al privegherii și al rugăciunii, model de viață curată și de dăruire.

Pentru credincioși, pomenirea sa din 16 mai este un prilej de rugăciune și de reflecție asupra unei virtuți greu de păstrat în viața de zi cu zi: consecvența. Sfântul Teodor cel Sfințit nu este legat de spectaculos, ci de o formă discretă de putere interioară, construită prin disciplină, credință și slujire. Clara DIMA